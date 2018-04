Guidatori virtuosi, arrivano sconti obbligatori sull'RC auto. Non si tratta di un'ipotesi ma è realtà. Il nuovo Regolamento n. 37 IVASS del 27 marzo 2018 ha introdotto un nuovo meccanismo per premiare chi ha installato sul proprio veicolo dispositivi di controllo come la scatola nera e chi semplicemente lo lascia ispezionare. Ecco chi ha diritto allo sconto.

Pubblicato il 10 aprile scorso in Gazzetta Ufficiale, il Regolamento taglia i costi dell'assicurazione per l'auto. Lo sconto è applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed è pari ad una percentuale calcolata preventivamente.

Tra 3 mesi, a partire dal 10 luglio, dunque chi rinnoverà la propria RC auto, in presenza di alcuni requisiti, usufruirà automaticamente di una riduzione dei costi.

Secondo quanto previsto dalla nuova norma, gli sconti obbligatori sono di due tipi: il primo, su proposta dell’impresa e previa accettazione degli assicurati, spetta in presenza di una delle tre condizioni:

ispezione preventiva del veicolo , a spese dell’assicuratore;

, a spese dell’assicuratore; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che ne registrano l’attività, quali la scatola nera o equivalenti;

o equivalenti; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. “alcolock”).

Il secondo sconto aggiuntivo invece spetta a chi, negli ultimi quattro anni, non hanno provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria (e che quindi, nel periodo di osservazione, abbiano raggiunto nel complesso una quota di responsabilità minoritaria - non superiore al 49%). A due condizioni: deve aver installato o deve installare meccanismi elettronici come la scatola nera o equivalenti e deve risiedere nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall’IVASS.

Di seguito la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità:

Bari

Barletta-Andria-Trani

Benevento

Bologna

Brindisi

Caserta

Catania

Catanzaro

Crotone

Firenze

Foggia

Genova

La Spezia

Latina

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Messina

Napoli

Palermo

Pisa

Pistoia

Prato

Reggio Calabria

Rimini

Roma

Salerno

Taranto

Vibo Valentia

Chi risiede in queste province ed è in possesso dei requisiti elencati avrà dunque diritto allo sconto, che sarà determinato durante la stipula della nuova assicurazione.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso