Non solo auto. Enjoy permetterà di condividere anche i furgoni per il trasporto di oggetti. Il servizio è stato lanciato in fase sperimentale solo in alcune città e si chiama Enjoy Cargo.

Una vero e proprio van sharing grazie al quale sarà possibile trasportare oggetti di grandi dimensione, come accade ad esempio durante un trasloco. Quando non è possibile farlo con una semplice auto, si può ricorrere a veicoli di maggiori dimensioni, noleggiandoli in base ai propri tempi e alle proprie necessità.

I mezzi messi a disposizione da Enjoy Cargo sono i furgoncini Fiat Doblò Cargo a due posti. Il vano è lungo 182 cm, largo 171 e alto 130. Al suo interno sarà possibile caricare fino a un divano a due posti ed una lavatrice.

In tutto saranno 50 furgoncini i con motore a benzina o benzina-metano. Basterà avere la patente B per guidarli.

I van saranno così distribuiti: 15 ciascuno a benzina per le città di Milano e Roma e 5 bi-fuel per ognuna di queste città. I restanti 10, tutti alimentati a benzina, saranno a disposizione a Torino.

Come funziona il noleggio dei Doblò Cargo?

Nulla di diverso rispetto a quello degli altri veicoli Enjoy. Dopo essersi registrati, si potrà cercare il mezzo più vicino a noi e prenotarlo dall’app. Quest'ultima deve essere utilizzata anche per concludere il noleggio nell’area coperta dal servizio.

I veicoli bi-fuel saranno facilmente distinguibili dall’app, visto che non si possono parcheggiare nelle strutture sotterranee: il profilo del Doblò stilizzato sull’app è su sfondo rosso per i Doblò a benzina e su sfondo blu per quelli bi-fuel.

Quanto costa?

Noleggiare un van costerà 25 euro per le prime due ore, in cui sono inclusi 50 chilometri, e 25 centesimi per ogni minuto in più, a cui vanno sommati altri 25 centesimi per ogni chilometro che supera i 50 compresi.

Il noleggio delle classiche Fiat 500 invece costa 25 centesimi al minuto fino a 50 chilometri e 50 centesimi una volta superata questa soglia.

Diversi anche i tempi di prenotazione. Nel caso dei Fiat Doblò Cargo vale per 90 minuti, dopo i quali se ne dovrà effettuare un’altra. I primi 30 minuti sono gratuiti, ma gli altri costano 25 centesimi. Il noleggio per una giornata intera costa 80 euro.

Invece, per le normali auto i primi 15 minuti sono gratuiti, fino a 90 min, poi si pagano 0,10€.

