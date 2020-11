Altre 5 regioni diventano zona arancione. Ecco quali sono

5 nuove regioni passano in zona arancione. Ad annunciarlo in anteprima è stato Marco Marsilio, governatore di una di queste: l’Abruzzo.

Si attendono con ansia notizie ufficiali dell’esito della riunione che si è tenuta oggi pomeriggio per valutare, in seguito all’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, la possibilità di alcuni cambiamenti che riguardano le regioni e in particolare lo status di zona rossa, arancione o gialla.

In un tweet il governatore dell’Abruzzo ha fatto sapere che da mercoledì vi saranno 5 nuove zone arancioni. Si tratta dell’Abruzzo appunto ma anche di Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana.

Il ministro @robersperanza mi ha anticipato esito riunione che ha stabilito il passaggio dell’#Abruzzo – insieme a Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella #zonaarancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare avranno decorrenza da mercoledì. — Marco Marsilio (@marcomarsilio) November 9, 2020

La notizia è stata confermata anche dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

La Liguria da mercoledì 11 novembre diventerà zona arancione per i prossimi 14 giorni. Me lo ha appena comunicato il… Posted by Giovanni Toti on Monday, November 9, 2020

Nel seguente articolo le restrizioni che riguardano le zone arancioni:

Secondo quanto scrive l’Ansa, il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe firmare già in serata l’ordinanza che prevede il passaggio in zona arancione delle sopracitate regioni, appunto a partire da mercoledì 11 novembre.

La stessa ordinanza probabilmente vedrà il passaggio, in realtà già autoproclamato, della Provincia di Bolzano in zona ‘rossa’.

Ancora non è chiaro invece se altre regioni diventeranno o meno rosse. Domani potrebbe arrivare la decisione che riguarda la Campania, una delle più a rischio.

