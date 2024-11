Un po’ auto, un po’ bici, ecco il velomobile elettrico con un’autonomia di 100 km

VeMoo, innovativo veicolo a pedalata assistita, combina i vantaggi di una bici cargo e di una bicicletta elettrica, garantendo sicurezza e comodità

Pronti a dire addio al traffico e alle code? Con il VeMoo, la bicicletta elettrica “aumentata” pensata per chi vuole muoversi in sicurezza e senza stress, spostarsi in città o in campagna diventa tutta un’altra esperienza. Progettato per inclinarsi nelle curve come un vero e proprio veicolo, offre stabilità e velocità regolata per muoversi comodamente, con l’agilità di una bici e il comfort di un mezzo elettrico.

L’innovativa bicicletta elettrica “aumentata”, progettata in Alsazia dai fratelli Sébastien e Alexandre Hurstel, nasce dall’idea di combinare i punti di forza di una bicicletta cargo e di una bicicletta elettrica tradizionale, dando vita a un veicolo unico che punta a ridefinire la mobilità sostenibile, soprattutto per chi cerca un’alternativa comoda e sicura per spostamenti quotidiani.

Caratteristiche: stabilità, sicurezza e assistenza elettrica

A prima vista, il veicolo sembra un mix tra una bici cargo e una classica bicicletta elettrica. Tuttavia, grazie alla sua struttura particolare, garantisce stabilità e sicurezza maggiori rispetto ai normali modelli elettrici. La caratteristica più innovativa è la possibilità di inclinarsi durante le curve, riducendo i rischi di squilibrio e offrendo una sensazione di guida fluida e intuitiva, adatta anche ai meno esperti.

Il motore elettrico integrato permette alla bici di mantenere una velocità regolata di 25 km/h, ideale per gli spostamenti quotidiani in città e compatibile con le normative europee per l’accesso alle piste ciclabili. Con un motore a pedalata assistita ottimizzato per una velocità di crociera confortevole, il veicolo consente di affrontare anche tragitti medio-lunghi senza richiedere un grande sforzo fisico. L’assistenza elettrica è calibrata per fornire accelerazioni fluide e controllate, una soluzione perfetta per chi desidera muoversi senza sudare, ma con la stessa sensazione di libertà di una bicicletta classica.

Il lancio ufficiale del VeMoo è previsto per il 2025, con grandi ambizioni: conquistare il mercato della mobilità dolce, soprattutto in contesti extraurbani e rurali. Il veicolo punta anche a instaurare collaborazioni con amministrazioni locali, incentivando l’adozione di questo nuovo mezzo ecologico e sensibilizzando i cittadini sui vantaggi della mobilità sostenibile.

Fonte: Vemoo.fr

