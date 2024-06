Voli low cost, “i bagagli a mano non vanno addebitati”: maxi multa a Ryanair, easyJet, Volotea e Vueling

Dopo mesi di istruttoria, le autorità spagnole hanno inferto pesanti sanzioni a 4 compagnie aeree low cost: più di 150 milioni di euro per gli extra sui costi dei biglietti

Multa storica a quattro compagnie aeree low cost per pratiche considerate scorrette come quella di far pagare ai passeggeri il trasporto del bagaglio a mano.

È il Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 spagnolo, infatti, a multare con oltre 150 milioni di euro Ryanair (già sanzonata nel 2019 per le stesse ragioni), Volotea, Vueling e EasyJet per aver applicato supplementi agli utenti per il trasporto di bagagli a bordo o per la scelta del posto quando il viaggiatore è accompagnato da bambini o persone a carico.

Anche se la ripartizione delle sanzioni non è stata rivelata, la compagnia aerea che ha ricevuto la multa più alta è Ryanair, la prima ad aver iniziato a far pagare il trasporto del bagaglio a mano nel novembre 2018.

Tra i motivi della decisione del Ministero spagnolo c’è la violazione dei diritti dei passeggeri facendo pagare oltre al biglietto anche il bagaglio a mano più grande, la scelta dei posti o addirittura la stampa della carta d’imbarco. Secondo quanto dichiarato dalle associazioni spagnole per i diritti dei consumatori OCU e Facua, che hanno contestato le pratiche dal 2018 mentre il ministero ha aperto un’indagine nel 2023. L’OCU ha dichiarato in un comunicato di aspettarsi che altri Paesi europei seguano l’esempio.

L’associazione delle compagnie aeree spagnole ALA critica la decisione del Governo perché violerebbe le regole del mercato unico dell’Unione Europea e la libertà delle compagnie di fissare i propri prezzi.

