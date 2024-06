Voli low cost: biglietti molto più cari del previsto per i costi “nascosti” (i prezzi possono lievitare fino al 363%)

Il prezzo finale di un volo low cost può variare notevolmente rispetto a quello iniziale se si aggiungono bagaglio a mano, scelta del posto e altri servizi. La nuova indagine di Altroconsumo svela i costi "nascosti" dei servizi extra

I voli low cost sono davvero a basso costo come promettono? Dipende! Da cosa? Dal fatto di scegliere o meno servizi extra, cosa in realtà probabile, considerando che per “servizio extra” si intende anche imbarcare un bagaglio in stiva.

A fare il punto della situazione per l’estate 2024 è Altroconsumo che ha monitorato gli aumenti relativi ai voli “low cost” quando si aggiungono ai prezzi iniziali i costi per trolley, bagaglio in stiva e scelta del posto.

Chi viaggia spesso con le low cost ormai è abituato, ma tutti gli altri forse non sanno che il prezzo che appare inizialmente sui siti di queste compagnie aeree quando si fa un preventivo di viaggio include solo un piccolo zaino (che tra l’altro può essere di dimensioni diverse a seconda della compagnia) o una borsa da posizionare sotto il sedile.

Ogni cosa che si aggiunge ha un costo aggiuntivo. Ma quanto può essere differente da quello iniziale? È proprio quello che ha voluto scoprire l’indagine e ciò che emerge è davvero sconcertante: i costi extra possono far incrementare il prezzo iniziale fino al 363%.

Il problema è rilevante, poiché la mancanza di chiarezza e trasparenza sui costi totali dei biglietti aerei impedisce ai viaggiatori di confrontare facilmente le opzioni disponibili e trovare la soluzione più conveniente.

Ma partiamo dall’inizio. Altroconsumo ha selezionato 6 voli andata e ritorno per ogni compagnia considerata (EasyJet, Ryanair, Volotea, Vueling e Wizz Air) per un totale di 58 voli, con partenze da Milano e Roma per destinazioni turistiche e di vacanza nazionali ed europee.

Le rilevazioni dei prezzi sono state effettuate a maggio 2024 (e si è visto un aumento rispetto allo scorso anno, a volte con picchi elevati). Per ogni tratta, è stato cercato il volo di andata e ritorno più economico disponibile tra il 21 giugno e il 7 luglio 2024. Il processo di acquisto è stato seguito fino alla fase di pagamento ma non è stato completato l’acquisto del biglietto.

Per valutare le singole compagnie è stato simulato il caso di una persona in vacanza che, oltre alla borsa piccola inclusa nel prezzo, desidera portare con sé un bagaglio a mano tipo trolley e un bagaglio da stiva. Inoltre, come spesso accade, questa persona vuole scegliere il posto a sedere accanto al proprio compagno di viaggio.

I risultati

Ecco i principali risultati dell’indagine, compagnia per compagnia:

Wizz Air:

Prezzo iniziale: 24,99 euro

Prezzo finale: 115,69 euro

Aumento: 363%

EasyJet:

Prezzo iniziale: 22,99 euro

Prezzo finale: 92,71 euro

Aumento: 303%

Vueling:

Prezzo iniziale: 22,99 euro

Prezzo finale: 96,99 euro

Aumento: 322%

Ryanair:

Prezzo iniziale: 14,99 euro

Prezzo finale: 54,33 euro

Aumento: 262%

Volotea:

Prezzo iniziale: 51,39 euro

Prezzo finale: 145,39 euro

Aumento: 183%

Nella seguente tabella, come specifica Altroconsumo, viene indicata:

la somma dei costi extra che incidevano di meno e di più sul prezzo del biglietto. Nell’ultima riga “Incidenza” trovate quanto valgono questi costi rispetto al prezzo iniziale: se il prezzo iniziale è 10 euro, ad esempio, e il costo extra è 2, l’incidenza del costo extra è 20%. In pratica, la percentuale indica quanto è aumentato il prezzo del biglietto, una volta aggiunte le tre voci per i servizi extra.

Rispetto all’inchiesta dello scorso anno, l’aumento massimo rilevato è inferiore: nel 2023 era del 465%, quest’anno del 363%. Questa riduzione può essere spiegata dal fatto che, quest’anno, i prezzi iniziali dei voli erano più alti rispetto a quelli trovati l’anno scorso e quindi, per questo, il peso dei costi extra si è ridotto. Non si tratta dunque di una buona notizia, come si potrebbe apparentemente pensare.

Il costo iniziale dei biglietti aerei, oltre a bagaglio a mano, da stiva e scelta del posto, non include diverse altri voci aggiuntive come il check-in in aeroporto, le spese per la modifica del volo, il cambio del nominativo o il rimborso in caso di impossibilità a partire. Anche le penali per i bagagli a mano fuori misura (più grandi e più pesanti di quanto consentito dalla compagnia) rientrano tra i costi extra più elevati. Inoltre, non vanno dimenticati i sovrapprezzi “amici dell’ambiente” richiesti per “compensare le emissioni di CO2” del proprio volo.

Ogni compagnia applica tariffe diverse per ogni voce, alcune fisse e altre variabili a seconda del volo, il che rende queste spese difficili da prevedere a meno di completare l’intero processo di acquisto o di trovarsi nella necessità di dover modificare il volo o il nome del passeggero. Le condizioni di diverse compagnie spesso indicano un range di spesa, senza dare la possibilità di sapere con certezza quanto si spenderà. Tutta questa confusione rende decisamente difficile la comparazione dei prezzi tra le diverse compagnie.

Altroconsumo ha comunque riassunto in una tabella i costi minimi e massimi rilevati per ogni singola voce.

I servizi extra possono essere acquistati singolarmente, oppure all’interno di pacchetti che vengono proposti e sono differenti volo per volo. Per quanto riguarda la convenienza di tali pacchetti, quello di easyJet e Wizz Air risultano spesso vantaggiosi rispetto all’acquisto dei singoli servizi, mentre Ryanair e Vueling non sempre offrono pacchetti convenienti. Volotea presenta un sistema diverso, con un costo fisso annuale, che può essere conveniente solo per chi viaggia frequentemente con la compagnia.

Fonte: Altroconsumo

