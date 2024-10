Vienna è la “città più vivibile al mondo” ed è tutto merito della sua rete di trasporti pubblici efficientissima

Vienna ha un sistema di trasporti molto efficiente con tre persone su dieci che viaggiano regolarmente sui mezzi pubblici ad un costo di soli 365 euro l’anno

Vienna è stata eletta per l’ennesima volta la “città più vivibile del mondo”, un riconoscimento che deve in gran parte alla qualità e all’efficienza del suo sistema di trasporti pubblici. Con una popolazione di circa due milioni di abitanti, la capitale austriaca ha sviluppato una rete di trasporti estremamente efficiente, tanto che circa la metà dei residenti possiede un abbonamento annuale che costa solo 365 euro, ovvero 1 euro al giorno.

Questo abbonamento economico è stato introdotto nel 2012 e ha avuto un impatto positivo sia sulla mobilità urbana sia sulla sostenibilità ambientale. Josef Taucher, consigliere comunale di Vienna, ha sottolineato come questa accessibilità abbia contribuito alla protezione del clima, favorendo l’uso dei mezzi pubblici rispetto alle auto private.

Infatti il governo locale si è posto l’obiettivo ambizioso di rendere Vienna una città a zero emissioni entro il 2040 e i trasporti pubblici giocano un ruolo chiave in questo piano. Ogni giorno, i mezzi pubblici di Vienna coprono distanze equivalenti a cinque volte il giro del mondo, tra autobus, tram e metropolitane.

Tre viennesi su dieci utilizzano regolarmente i mezzi pubblici

Le statistiche della città dimostrano che tre viennesi su dieci utilizzano regolarmente i mezzi pubblici, mentre più di un terzo preferisce camminare. Solo un quarto degli abitanti si sposta in auto, segno del successo delle politiche per incentivare l’uso di trasporti alternativi e sostenibili. Nel 2022, sono stati effettuati 792 milioni di viaggi con le Wiener Linien, la società che gestisce il sistema di trasporto della città, con la metropolitana che ha trasportato 352 milioni di passeggeri e il tram 274 milioni.

Per migliorare ulteriormente la mobilità urbana, Vienna ha introdotto servizi condivisi come biciclette e auto elettriche, che aiutano a coprire “l’ultimo miglio” dei percorsi di viaggio, riducendo così l’uso delle auto private anche per brevi tratti.

La città sta inoltre lavorando a un’importante espansione della rete di trasporti pubblici. In particolare, è in corso la costruzione della linea metropolitana automatica U5, prevista per il 2026, e l’ammodernamento della linea U2, il cui completamento è stato posticipato al 2030. Questi progetti mirano a gestire un numero crescente di passeggeri e a ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, rendendo Vienna un esempio di città sostenibile e vivibile.

