Retromarcia Trenitalia, stop al check-in sui treni regionali dalla prossima settimana

Dal 21 settembre non dovremo più fare il check-in per i biglietti elettronici dei treni regionali, lo ha annunciato Trenitalia in un comunicato, ove specifica che il biglietto, a partire da questa data, sarà convalidato in automatico all’orario previsto per la partenza del convoglio

L’azienda di trasporti specifica anche come potremo effettuare eventuali cambi biglietto e le modalità di acquisto (che restano in realtà invariate):

Fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio puoi fare un numero illimitato di cambi di data e ora .

. Il giorno del tuo viaggio puoi fare un numero illimitato di cambi ora fino alla partenza programmata del treno che hai scelto.

ora fino alla partenza programmata del treno che hai scelto. Puoi acquistare il tuo Biglietto Digitale Regionale su questo sito, sulla App Trenitalia, presso le Agenzie di Viaggio abilitate e sul sito di Trenitalia Tper

Il check-in obbligatorio, da effettuare via smartphone, aveva sollevato molte polemiche tra gli utenti per diversi motivi, primo tra tutti l’impossibilità a volte di effettuarlo causa assenza di rete in alcune stazioni delle linee regionali, ma anche le difficoltà dell’utenza più anziana, meno avvezza alle nuove tecnologie.

Forse travolta dalle contestazioni, Trenitalia ha fatto dunque retromarcia.

Fonte: Trenitalia

