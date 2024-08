Treni, lavori sulle linee previsti ritardi ad agosto anche di 2 ore: le tratte interessate e come ottenere il rimborso

Vediamo quali tratte sono interessate dai lavori per il potenziamento dell’alta velocità con i treni che possono subire ritardi sensibili ad agosto

Sarà un agosto nero quello appena iniziato per chi viaggia in treno in Italia. I convogli subiranno infatti notevoli rallentamenti a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale sulla rete dell’Alta Velocità. Trenitalia e Italo hanno annunciato modifiche significative agli orari delle loro corse, con tempi di percorrenza estesi su diverse tratte chiave.

Questo intervento mira a migliorare la qualità e la frequenza del servizio ferroviario a lungo termine, ma comporterà disagi temporanei per i passeggeri. Le linee maggiormente interessate dai lavori includono la Torino-Milano-Venezia, la Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze.

In particolare sulla Milano-Bologna si prevedono aumenti dei tempi di viaggio fino a due ore tra il 12 e il 18 agosto a causa della parziale interruzione della linea. Inoltre i treni Frecciarossa che collegano Torino, Milano, Roma, Napoli e Salerno vedranno allungamenti dei tempi di percorrenza e alcune cancellazioni. Anche i treni Intercity e Intercity Notte tra Milano e Firenze, Roma e Siracusa saranno deviati su percorsi alternativi.

In caso di ritardi superiori a 60 minuti o cancellazioni si può ottenere un rimborso completo

La Direttissima Roma-Firenze sarà soggetta a interruzioni dalla tratta Chiusi-Orvieto per lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia dal 12 al 23 agosto, con rallentamenti successivi fino al 25 agosto. Le modifiche sulla linea AV Milano-Bologna e sulla Direttissima Roma-Firenze comporteranno aumenti dei tempi di viaggio fino a 80 minuti. La linea AV Milano-Venezia avrà interruzioni totali tra Verona e Vicenza fino al 20 agosto, con rallentamenti aggiuntivi fino al 26 agosto, e gli stessi effetti si verificheranno sui servizi transfrontalieri.

Per mitigare i disagi, Trenitalia ha potenziato il servizio con bus sostitutivi nelle stazioni più affollate e incrementato il personale di assistenza. Dal 26 luglio fino al 1° settembre, le stazioni con maggiore affluenza avranno a disposizione bus per il trasporto dei passeggeri, insieme a kit di emergenza contenenti acqua e altre forniture essenziali.

I passeggeri possono monitorare le modifiche agli orari tramite il sito web di Trenitalia, l’app mobile e i canali di assistenza al numero verde 800-89-20-21. Trenitalia ha anche adottato misure specifiche per i viaggiatori delle Frecce: in caso di ritardi superiori a 60 minuti o cancellazioni, è possibile riprogrammare il viaggio o ottenere un rimborso completo del biglietto.

Fonte: Trenitalia

