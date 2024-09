Torna il Treno del Foliage, un viaggio unico tra borghi pittoreschi e boschi dai colori autunnali

Il Treno del Foliage lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli che unisce l’Italia e Svizzera tra borghi e una natura colorata di rosso dall’autunno torna dal 12 ottobre al 17 novembre

Tutto pronto per il celebre Treno del Foliage, un’esperienza imperdibile che permette di godere dei meravigliosi colori autunnali lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli che torna tra ottobre e novembre. Questo percorso ferroviario, che unisce l’Italia e la Svizzera, attraversa paesaggi spettacolari su una tratta di 52 km.

Dal 12 ottobre al 17 novembre, i passeggeri avranno l’opportunità di vivere un viaggio unico attraverso i boschi alpini, dove le sfumature del foliage trasformano l’ambiente in una straordinaria tavolozza naturale. Il percorso parte dalla città piemontese di Domodossola e attraversa la Valle Vigezzo, conosciuta anche come la “valle dei pittori” per le sue bellezze paesaggistiche.

Durante il tragitto, i treni passano accanto a borghi pittoreschi, come Santa Maria Maggiore, e toccano località come Re, famosa per il Santuario della Madonna del Sangue. Superato il confine con la Svizzera, la ferrovia scende attraverso le Centovalli, nota per le sue gole profonde e i fitti boschi, fino a raggiungere Locarno, sulle rive del Lago Maggiore.

Uno spettacolo meraviglioso da ammirare dalle vetrate

Nonostante la linea sia attiva tutto l’anno, il periodo autunnale è il momento ideale per ammirare questo spettacolo della natura, quando le foglie degli alberi, dai castagni alle betulle fino alle faggete alle quote più alte, assumono tonalità dorate e rossastre.

Il Treno del Foliage offre ai viaggiatori una visuale privilegiata grazie ai convogli dotati di ampie vetrate panoramiche, che permettono di apprezzare al meglio il paesaggio circostante con le colline punteggiate di filari di vite giallo oro.

Il biglietto speciale, valido uno o due giorni, consente di effettuare una sosta intermedia lungo il percorso, dando la possibilità di esplorare le località toccate dalla ferrovia. Domodossola, con il suo centro storico ben conservato e le attrazioni culturali come Palazzo San Francesco e i Musei Civici, è una delle mete consigliate.

Anche Locarno, con il suo elegante lungolago che culmina con uno splendido giardino ricco di specie vegetali e la famosa Piazza Grande, è una meta dia non perdere. Non lontano si trova Ascona, un affascinante borgo sulle sponde del Lago Maggiore.

Per chi desidera fare il viaggio completo, è possibile partire sia da Domodossola che da Locarno, e prenotare i biglietti direttamente online disponibili sul sito https://www.vigezzinacentovalli.com/foliage.html.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: