Si è “rotta” la Stazione Termini a Roma: caos, ritardi e decine di treni cancellati

Un guasto non precisato alla linea ha interrotto la circolazione ferroviaria a Roma Termini e Tiburtina: si segnalano treni in ritardo o cancellati, sia dell’alta velocità che regionali

Dalle 6.30 di oggi la circolazione ferroviaria a Roma Termini e Tiburtina è stata interrotta a causa di un guasto alla linea, cosa che sta causando disagi significativi per chi si muove in treno. Sono infatti in atto ritardi e cancellazioni su numerose tratte che stanno coinvolgendo treni ad alta velocità, Intercity e regionali.

Il guasto non è stato meglio specificato, ma RFI ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per risolverlo. La sospensione ha colpito principalmente le linee Napoli-Milano e Roma-Milano, con ritardi fino a due ore. Gli schermi elettronici nelle stazioni risultano fuori servizio, e le comunicazioni ai passeggeri avvengono tramite altoparlanti o messaggi sui telefoni causando ulteriore caos.

Stazione Termini disconnessa. Non parte nessun treno. Trenitalia parla di guasto alla linea. Annunci solo via altoparlante (che non si sente ) e SMS pic.twitter.com/MHn438rqcD — alessandra sardoni (@alessandrasard1) October 2, 2024

I treni in ritardo o cancellati a causa del guasto

La lista dei treni coinvolti si può consultare a questo link. Tra i treni cancellati si segnalano:

FR 9616 Napoli Centrale – Milano Centrale , con partenza prevista alle 6:55

, con partenza prevista alle 6:55 FR 9610 Roma Termini – Milano Centrale , partenza alle 7:20

, partenza alle 7:20 FR 9613 Milano Centrale – Napoli Centrale , partenza alle 8:30

, partenza alle 8:30 FR 9615 Milano Centrale – Roma Termini , partenza alle 8:58

, partenza alle 8:58 FR 9606 Napoli Centrale – Milano Centrale , partenza alle 5:09

, partenza alle 5:09 FR 9612 Battipaglia – Torino Porta Nuova , partenza alle 5:12

, partenza alle 5:12 FR 9608 Salerno – Milano Centrale , partenza alle 5:16

, partenza alle 5:16 FR 9304 Napoli Centrale – Torino Porta Nuova, partenza alle 5:23

Non solo i Freccia Rossa, anche diversi treni da e per Milano, Napoli e Torino risultano cancellati o fortemente ritardati. Coinvolti poi i treni Intercity come l’IC 701 Roma Termini – Taranto e l’IC 723 Roma Termini – Palermo Centrale, provocando disagi per chi viaggia sulla lunga distanza.

Trenitalia ha invitato i passeggeri a monitorare la situazione tramite il proprio sito web e app, dove viene aggiornata costantemente la lista dei treni coinvolti. I disservizi potrebbero proseguire fino al completo ripristino della linea con conseguenti disagi in tutto il Paese.

Caos alla stazione Termini, blackout ai monitor, passeggeri in confusione. A questo si aggiunge anche un guasto alla circolazione. #RomaTermini #Termini #Trenitalia pic.twitter.com/wU5ZM0BGda — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) October 2, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: