In UK chi rinuncia all’auto il prossimo mese può risparmiare più di 150 euro (e vincere numerosi premi)

“Going Car Free Challenge” invita a ridurre l’uso delle auto private privilegiando opzioni più sostenibili come il trasporto pubblico, la bici o la camminata. In cambio si risparmiano 150 euro e si possono vincere numerosi premi

Nel mese di giugno gli automobilisti del Regno Unito avranno l’opportunità di risparmiare oltre 150 euro e vincere premi partecipando alla “Going Car Free Challenge” organizzata da Possible, un ente di beneficenza per l’azione climatica con sede a Londra.

Questa iniziativa mira a ridurre l’uso delle auto private, che sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di carbonio. I partecipanti sono incoraggiati a sostituire i loro spostamenti in auto con opzioni di trasporto più sostenibili come il trasporto pubblico, la bicicletta o la camminata.

I trasporti rappresentano oltre un quarto delle emissioni di carbonio del Regno Unito, con le auto private che contribuiscono maggiormente. Attraverso questa sfida, Possible vuole dimostrare che vivere senza auto è fattibile, soprattutto in aree con buoni servizi di trasporto pubblico e infrastrutture per ciclisti e pedoni. La sfida non richiede necessariamente di abbandonare completamente l’auto, ma di ridurre l’uso dell’auto in modo significativo per tutto il mese di giugno.

I vincitori dei premi saranno annunciati alla fine di luglio

Un’esperienza simile a Oxford, dove 12 automobilisti hanno rinunciato alle loro auto per tre settimane, ha mostrato risultati positivi. I partecipanti hanno scoperto i benefici della bicicletta e del trasporto pubblico e molti di loro hanno deciso di mantenere un basso uso dell’auto anche dopo la fine della sfida. Questa iniziativa ha anche evidenziato l’importanza di migliorare le infrastrutture per i trasporti sostenibili, come piste ciclabili sicure e accessibili.

Possible incoraggia i partecipanti a coinvolgere amici e familiari, nonché a dialogare con le autorità locali per promuovere politiche di trasporto più sostenibili. L’iniziativa prevede anche premi per chi si iscrive entro il 24 giugno, con i vincitori annunciati alla fine di luglio.

La “Going Car Free Challenge” non è un’idea isolata; molte città europee hanno già implementato programmi simili con successo, riducendo il traffico automobilistico e migliorando la qualità della vita urbana. Parigi, Berlino e Copenaghen, ad esempio, organizzano giornate annuali senza auto e hanno adottato misure per limitare il traffico nei centri urbani.

The Going Car Free Challenge is now open! 🚶‍♀️🚍🧑‍🦽🚄 🚲 Earlier this year, we teamed up with @LowCON to invite 12 drivers in Oxford to go three weeks without using their car and they loved it! So we’re opening up the challenge to YOU!https://t.co/OrJj3B3oFe pic.twitter.com/oRaTKwo5IT — Possible (@_wearepossible) May 1, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Going Car Free Challenge

Ti potrebbe interessare anche: