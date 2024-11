Sciopero trasporti venerdì 8 novembre: da Milano a Roma bus, metro e tram fermi (senza fasce di garanzia). Tutti gli orari città per città

A rischio bus, metro e tram, senza fasce di garanzia. Trenitalia, Italo e Trenord, invece, non aderiranno infatti alla protesta

Per venerdì 8 novembre è stato indetto un nuovo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale della durata di 24 ore, senza fasce di garanzia, dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro.

Il motivo? Il rinnovo del Ccnl Autoferrotranvieri. Ma vediamo di che si tratta nello specifico e quali disagi ci attendono.

La postilla che balza subito agli occhi è che lo sciopero, a differenza delle volte passate, non prevede la garanzia del servizio nelle fasce orarie che tutelano la mobilità dei viaggiatori (una possibilità prevista per legge una sola volta nel corso di una vertenza nazionale).

In ogni caso, il Garante degli scioperi ha messo in chiaro che anche in assenza di fasce di garanzia, dovranno essere comunque “garantiti servizi minimi” di trasporto. In particolare nelle fasce orarie “saranno assicurati servizi di trasporto urbano e extraurbano mediante l’utilizzazione del 30% del personale viaggiante“.

Vediamo dunque punto per punto.

Roma, sciopero Atac

A Roma l’agitazione interessa la rete Atac, comprese le linee gestite da altri operatori per conto Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

L’azienda ha individuato alcuni servizi essenziali che durante lo sciopero garantirà nelle tradizionali fasce di legge (da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20):

una parte del servizio della metropolitana

una parte del servizio della superficie con particolare riferimento ai collegamenti tra la periferia e le stazioni metro sulle direttrici principali e alle linee che servono i poli ospedalieri e l’aeroporto di Ciampino

QUI tutti i dettagli.

Milano, sciopero Atm

Anche a Milano pare siano garantite, in alcuni orari, le metropolitane e solo alcune linee di superficie.

QUI tutti i dettagli.

Napoli, sciopero Anm e Eav

Secondo quanto specificato sul sito dell’ANM, lo sciopero prevede un servizio limitato in alcune fasce orarie.

QUI i dettagli.

Così l’EAV, precisa che durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

QUI i dettagli per l’EAV.

Torino, sciopero Gtt

Anche a Torino si ferma l’azienda del trasporto pubblico locale Gtt, che ha definito le modalità di stop, diverse a seconda del servizio urbano ed extraurbano.

Leggi QUI.

Bologna, sciopero Tper

Che invece fa sapere:

Essendo escluse fasce di garanzia, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano dei bacini di Bologna e Ferrara non saranno garantiti nel corso dell’intera giornata di venerdì 8 novembre.

Anche il servizio “Marconi Express”, per effetto dell’adesione dei lavoratori allo sciopero, potrà anch’esso non essere garantito per tutto il corso dell’intera giornata.

QUI il sito Tper.

Firenze, sciopero Gest e Autolinee Toscane

Stesso discorso anche a Firenze. QUI gli orari per Autolinee Toscane e QUI per la tranvia GEST.

Sciopero treni

Lo sciopero nazionale di venerdì 8 novembre non riguarda i treni: trattandosi di un blocco sindacale esclusivamente limitato al trasporto pubblico locale, non incroceranno le braccia i dipendenti né Trenitalia né Italo.

