Sciopero nazionale dei treni del 16 e 17 giugno: orari e fasce garantite

Fine settimana difficile per i viaggiatori in Italia: proclamato sciopero ferroviario di 23 ore nei giorni 16 e 17 giugno. Lo sciopero interessa l'alta velocità, le lunghe percorrenze e anche tratte regionali

Variazioni del servizio con possibili ritardi, treni cancellati e disagi per i viaggiatori. Si ferma per 23 ore il personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord in protesta.

Dalle ore 3.00 del 16 giugno alle ore 2.00 del 17 giugno è stato proclamato uno sciopero ferroviario che interessa i treni ad alta velocità, le lunghe percorrenze e tratte regionali in Lombardia e agitazioni anche in Campania.

Treni nazionali garantiti

Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto nei giorni di sciopero in accordo con i sindacati aderenti. I treni garantiti sono consultabili a questo link.

La società fa presente che i treni già in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque a destinazione se “raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale”. In caso contrario, i treni potranno fermarsi a stazioni precedenti la destinazione finale.

Trenitalia ricorda inoltre che le modifiche al servizio potrebbero presentarsi anche prima e dopo la conclusione dello sciopero. I viaggiatori su Intercity e Frecce potranno chiedere un rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato.

Per i regionali, la richiesta andava presentava fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso.

Lombardia con Trenord

Diversa la situazione in Lombardia. Trenord informa i passeggeri che, ricadendo lo sciopero in una giornata festiva, le fasce di garanzia non saranno attive. Lo sciopero potrà avere ripercussioni sul servizio regionale, suburbano, aeroportuale e lunga percorrenza.

In caso di cancellazione dei treni diretti all’aeroporto di Milano Malpensa, saranno invece introdotti bus:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express con partenza da via Paleocapa 1 da Milano Cadorna

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio

Gli autobus non effettueranno fermate intermedie.

