Questo è il primo traghetto passeggeri a idrogeno del mondo, attraversa la baia di San Francisco ed è gratuito

Da poco operativo nella Baia di San Francisco il primo traghetto passeggeri a idrogeno al mondo, MV Sea Change, in grado di trasportare fino a 75 passeggeri

Il primo traghetto passeggeri al mondo alimentato a idrogeno inizierà a operare nella Baia di San Francisco, USA, segnando un passo significativo nel piano di eliminazione dei traghetti a diesel e nella riduzione delle emissioni di carbonio responsabili del riscaldamento globale, secondo quanto annunciato venerdì dalle autorità californiane durante la presentazione della nave.

La MV Sea Change, un catamarano di 21 metri capace di trasportare fino a 75 passeggeri, sta navigando lungo il waterfront tra Pier 41 e il terminal dei traghetti di San Francisco dal 19 luglio 2024. Durante i primi sei mesi di operatività, il servizio sarà gratuito nell’ambito di un programma pilota.

Tecnologia e impatto ambientale del traghetto a idrogeno

La Sea Change può viaggiare per circa 555,6 chilometri e operare per 16 ore prima di necessitare di rifornimento. Le celle a combustibile producono elettricità combinando ossigeno e idrogeno in una reazione elettrochimica che emette acqua come sottoprodotto.

Questa tecnologia potrebbe contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni di gas serra nel settore marittimo, che rappresenta quasi il 3% delle emissioni globali totali di gas serra. Sebbene sia una percentuale inferiore rispetto a quella delle automobili, camion, ferrovie o aviazione, è comunque considerevole e in aumento.

Frank Wolak, presidente e CEO della Fuel Cell & Hydrogen Energy Association, ha sottolineato l’importanza del traghetto, poiché è difficile ridurre le emissioni di gas serra dalle navi:

Il vero valore di questo progetto si manifesta quando si considera il numero di traghetti operanti nel mondo. C’è un grande potenziale qui. Questo è un modo per iniziare a ridurre l’intensità di carbonio dei nostri porti.

I sostenitori sperano che in futuro le celle a combustibile a idrogeno possano alimentare anche le navi porta-container. L’Organizzazione Marittima Internazionale, che regola il trasporto marittimo commerciale, ha l’obiettivo di dimezzare le emissioni di gas serra entro la metà del secolo.

La transizione all’idrogeno come fonte di energia sostenibile

Con il continuo aumento delle emissioni di combustibili fossili che riscaldano l’atmosfera terrestre, l’amministrazione Biden sta puntando sull’idrogeno come fonte di energia per veicoli, manifattura e produzione di elettricità. Sono stati offerti 8 miliardi di dollari per incentivare le industrie, gli ingegneri e i pianificatori nazionali a sviluppare modi per produrre e fornire idrogeno pulito.

Tuttavia, i gruppi ambientalisti avvertono che l’idrogeno potrebbe presentare rischi di inquinamento e climatici propri. Attualmente, l’idrogeno prodotto a livello globale, principalmente per raffinerie e produzione di fertilizzanti, è ottenuto utilizzando gas naturale, un processo che contribuisce al riscaldamento del pianeta invece di contrastarlo. Un nuovo studio condotto da ricercatori delle università di Cornell e Stanford ha rilevato che la maggior parte della produzione di idrogeno emette anidride carbonica, il che significa che il trasporto alimentato a idrogeno non può ancora essere considerato energia pulita.

Tuttavia, i sostenitori del trasporto alimentato a idrogeno sostengono che, a lungo termine, la produzione di idrogeno diventerà più sicura per l’ambiente. Si prevede un crescente utilizzo di elettricità da energia eolica e solare, che può separare l’idrogeno e l’ossigeno nell’acqua. Con la diffusione di queste forme di energia rinnovabile, la produzione di idrogeno dovrebbe diventare un processo più pulito e meno costoso.

Fonte: State of California

