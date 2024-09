In Norvegia sta per essere lanciato Norient Express, il treno più lussuoso e spettacolare d’Europa

Il Norient Express in Norvegia permetterà di attraversare alcune delle ferrovie più scenografiche del mondo per un viaggio di 6 giorni all’insegna del lusso

Il Norient Express, che sarà lanciato nell’ottobre 2025, promette di essere una delle esperienze di viaggio in treno più lussuose e spettacolari d’Europa, offrendo un percorso attraverso i paesaggi mozzafiato della Norvegia. Con due treni elettrici all’avanguardia, questo servizio rappresenta un connubio perfetto tra comfort, sostenibilità e design ispirato alla natura.

Il viaggio inaugurale durerà sei giorni e porterà i viaggiatori dalla città costiera di Bergen, attraverso Oslo, fino alla storica Trondheim. Questa tratta non è casuale: include alcune delle ferrovie più scenografiche del mondo, come la Ferrovia di Dovre e la Ferrovia di Bergen, che permettono di ammirare montagne innevate, laghi cristallini e foreste rigogliose.Ogni angolo della Norvegia attraversato dal Norient Express offrirà una vista straordinaria che difficilmente si potrà dimenticare.

Il treno stesso sarà un capolavoro di eleganza e funzionalità. Gli interni, progettati utilizzando materiali naturali che richiamano l’ambiente norvegese, saranno studiati per offrire il massimo comfort. Ogni carrozza sarà dotata di arredamenti raffinati e accoglienti, pensati per un’esperienza di viaggio di lusso.

A bordo ci saranno una palestra e un osservatorio panoramico

Ma ciò che distingue il Norient Express da molti altri treni di lusso è la sua attenzione al benessere e all’intrattenimento: a bordo ci sarà una palestra per chi desidera mantenersi in forma durante il viaggio e un osservatorio panoramico che permetterà di ammirare i paesaggi circostanti in tutto il loro splendore.

Inoltre la sostenibilità è un elemento centrale di questo progetto. I treni saranno alimentati interamente da elettricità, riducendo così l’impatto ambientale del viaggio e rendendolo una scelta ecologica per i turisti. Questo approccio rappresenta una nuova era per il turismo ferroviario, unendo il fascino del viaggio su rotaia con la responsabilità ambientale.

Quello sul Norient Express non sarà solo un viaggio, ma un’esperienza immersiva che permetterà ai passeggeri di vivere la Norvegia in modo unico. Per il 2026, sono già previsti ulteriori sviluppi e nuove attrazioni, come il Whale Centre alle isole Vesterålen e il centro didattico SKREI alle isole Lofoten, che renderanno ancora più completa l’offerta turistica del Paese ma il Norient Express si candida a diventare uno dei principali simboli del turismo ferroviario di alta gamma in Europa.

Fonte: Visit Norway

