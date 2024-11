New York, arriva il semaforo “salto della coda” per velocizzare i mezzi pubblici (ma non mancano le critiche)

A New York sono stati adottato i primi semafori “queue jump” per permettere al trasporto pubblico di avanzare più rapidamente bypassando il traffico: un’iniziativa che però ha sollevato anche polemiche e dubbi

A New York, un’innovazione tecnologica sta per cambiare la gestione del traffico urbano: è il nuovo semaforo “queue jump” (salto della coda), progettato per migliorare l’efficienza del trasporto pubblico. Questo nuovo segnale stradale, che include una striscia bianca su un semaforo tradizionale, consentirà agli autobus di avanzare rapidamente in determinate aree, bypassando il traffico.

La città prevede l’installazione di circa 25 luci del salto della coda ogni anno, come parte di un piano strategico per rendere il trasporto pubblico più veloce e meno dipendente dalla congestione stradale. Il nuovo semaforo è pensato per dare agli autobus urbani un “via libera” anticipato, permettendo loro di procedere prima degli altri veicoli alla luce verde, in modo da ridurre i ritardi e migliorare i tempi di viaggio per i passeggeri.

Sebbene simili luci siano già in uso in altre città, a New York si sta puntando su una loro espansione per garantire che i pendolari abbiano un’alternativa più rapida al traffico privato. Le luci sono pensate per essere collocate in incroci strategici dove gli autobus tendono a incontrare blocchi di traffico e rallentamenti frequenti.

Porterebbero ad una riduzione dei tempi di viaggio fino al 30%

Tuttavia questa novità non è stata accolta con entusiasmo da tutti i residenti. Molti conducenti e pedoni si sono mostrati preoccupati per la sicurezza, temendo che l’introduzione di nuovi segnali potesse aumentare la confusione e complicare ulteriormente la già complessa situazione del traffico a New York. Inoltre alcuni hanno sollevato dubbi sulla legalità del nuovo sistema, che potrebbe andare a modificare le abitudini di guida consolidatesi nel tempo.

Nonostante le critiche, i sostenitori del progetto evidenziano che studi condotti in altre città hanno dimostrato che l’adozione di luci per il salto della coda ha portato a una riduzione dei tempi di viaggio fino al 30%. L’obiettivo del Dipartimento dei Trasporti di New York (NYC DOT) e della Metropolitan Transportation Authority (MTA) è di fare dell’autobus un’alternativa più praticabile e affidabile, alleggerendo la pressione sulle strade congestionate.

Insomma, l’introduzione del nuovo semaforo potrebbe rappresentare un passo importante verso un miglioramento del trasporto pubblico a New York per far sì che sempre più persone abbandonino l’auto per preferire i mezzi, ma resta da vedere se i benefici supereranno le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla gestione del traffico.

We’re installing 25 new queue jumps each year in NYC to give @MTA buses a head-start to bypass traffic and speed up service. pic.twitter.com/aLXOytrXYp — NYC DOT (@NYC_DOT) November 13, 2024

