Ti portiamo sulla nuova metro arcobaleno di Roma (che fa viaggiare più veloci diritti e uguaglianza)

Atac lancia il treno dell’inclusività sulla Metro A per il Gay Pride: rimarrà in servizio per tutta l’estate

Sulla linea Metro A di Roma, è stato inaugurato il “treno dell’inclusività”, decorato con i colori della bandiera ‘Pride progress’. Questo progetto, realizzato da Atac, è nato per celebrare i valori dell’inclusione durante la settimana del Gay Pride, come l’azienda ha fatto sapere in una nota ufficiale.

Il video del treno è stato pubblicato sui canali social di Atac e ha rapidamente raggiunto oltre 100.000 visualizzazioni in meno di tre ore, diventando virale. Il treno rimarrà in servizio per tutta l’estate, promuovendo un messaggio di rispetto e diritti per tutte le persone.

L’idea del treno dell’inclusività riflette l’impegno di Atac nel promuovere i valori dell’inclusione e del rispetto dei diritti umani. Questa iniziativa, che riprende altre simili realizzate in passato, mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di questi temi, utilizzando un mezzo di trasporto quotidiano come la metropolitana per diffondere un messaggio di accettazione.

Il Gay Pride si svolgerà questo sabato

Il Gay Pride 2024 avrà luogo questo sabato, il 15 giugno. La manifestazione inizierà alle 14 in piazza della Repubblica e si concluderà in viale delle Terme di Caracalla. Il corteo attraverserà numerose strade e piazze significative di Roma, tra cui via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e piazza di Porta Capena.

Per garantire lo svolgimento sicuro dell’evento, sono previsti divieti di sosta nei punti di partenza e arrivo del corteo, nonché lungo via Enrico De Nicola (da via Solferino a via Einaudi), via Liberiana e via delle Terme di Diocleziano. Sono inoltre previste temporanee chiusure e deviazioni lungo il percorso della manifestazione. Il piano delle modifiche temporanee per le linee del trasporto pubblico è ancora in fase di definizione.

Il treno arcobaleno, istituito per l’occasione, diventerà così per tutta l’estate un simbolo potente e visibile del supporto di Roma alla comunità LGBTQ+, dimostrando come i valori dell’inclusione possano essere integrati nelle infrastrutture pubbliche della città.

Fonte: ATAC

