Inaugurato in Germania il Giga Train, il treno completamente elttrico di Tesla

Tesla introduce il "Giga Train", il primo treno completamente elettrico a Berlino e Brandeburgo, per trasportare fino a 4.500 dipendenti ogni giorno verso la Gigafactory

Tesla ha inaugurato in questi giorni il suo “Giga Train“, un treno completamente elettrico destinato al trasporto dei dipendenti verso la Gigafactory di Berlino, in Germania. Questo rappresenta la soluzione ideale di Tesla per risolvere le potenziali difficoltà di trasporto che alcuni dipendenti potrebbero incontrare nel raggiungere la fabbrica.

Il treno, che opererà quotidianamente, sarà in grado di trasportare fino a 4.500 dipendenti verso la Gigafactory, dove contribuiranno alla produzione dei veicoli elettrici dell’azienda. Il mezzo collega la stazione Tesla Süd con la stazione di Erkner, creando un percorso comodo e diretto per i lavoratori.

Il primo treno completamente elettrico a Berlino e Brandeburgo

Ogni carrozza può ospitare 120 posti a sedere, con una capacità totale di 500 persone per viaggio. Il treno è inoltre dotato di scompartimenti per biciclette, accesso a livello del suolo e un sistema informativo per i passeggeri.

Theresa Eggler, project manager di Tesla, ha dichiarato ai media:

Siamo particolarmente felici che il servizio navetta Tesla sia ora elettrico a batteria, perché è perfettamente in linea con la nostra missione aziendale: accelerare la transizione verso le energie rinnovabili.

Il Giga Train è gestito dalla Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB), che ha pianificato la conversione della propria flotta in una e-fleet entro la fine dell’anno. Sebastian Achtermann, direttore generale della NEB, ha affermato:

Metteremo in funzione 31 unità multiple elettriche a batteria e sette unità multiple a idrogeno, sostituendo gradualmente la flotta diesel attualmente in uso.

Tesla ha infine comunicato che alcuni lavori di costruzione hanno leggermente ritardato l’inizio delle operazioni. Per ora, il treno opererà solo sulla tratta tra la Gigafactory e Erkner; successivamente, una volta completati i lavori, sarà aggiunta una fermata da Berlino-Lichtenberg.

Giga Berlin now has its own train shuttle, capable of moving 400 people per ride 🚆 pic.twitter.com/gmvy80GFFn — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) September 4, 2023

