A Roma torna l’abbonamento annuale Atac a 50 euro, chi può farne richiesta e come

Già dal 7 settembre, nella Capitale, si può fare richiesta dell’abbonamento annuale Metrebus per gli under 19 residenti al prezzo di 50 euro

A Roma si rinnova anche per il 2024 l’abbonamento annuale Metrebus per gli under 19 che vogliano acquistare un abbonamento Atac. Per 12 mesi, con questo titolo di viaggi, i ragazzi e le ragazze potranno usufruire del servizio di autobus, tram e metropolitane (e treni entro il confine del Comune) senza alcuna spesa aggiuntiva se non in caso di smarrimento della carta. Come attivare o rinnovare l’abbonamento?

L’abbonamento è stato riconfermato al costo di 50 euro e le richieste possono già essere effettuate accedendo al portale MyAtac.

Chi può richiedere l’abbonamento under 19 Atac a Roma e come

L’abbonamento under 19 è destinato esclusivamente ai giovani che risiedono a Roma e che non hanno ancora compiuto 19 anni al momento della richiesta.

Per richiedere l’abbonamento, sia per la prima attivazione che per il rinnovo, è necessario entrare nel portale MyAtac. Per i minorenni, l’accesso dovrà essere effettuato attraverso le credenziali dei genitori o dei tutori legali.

Una volta effettuato l’accesso, si deve individuare il tasto “Roma under 19” nella colonna di sinistra. Se si possiede già una Metrebus Card Personalizzata, sarà sufficiente compilare il modulo con i dati richiesti e si dovrà poi caricare un documento d’identità e procedere al pagamento dei 50 euro per ricaricare la Metrebus Card per un anno.

Se non si possiede ancora la Metrebus Card, dopo essersi registrati nel portale My Atac, si dovrà completare una “pre-registrazione” e seguire la procedura di richiesta. Successivamente, sarà necessario ritirare la card di persona.

Dopo aver ricevuto l’email di conferma, sarà indispensabile stamparla e presentarsi alla biglietteria per ritirare la carta. Importante: le biglietterie di Spagna e piazza dei Cinquecento non sono incluse in questo servizio. Una volta presentato un documento d’identità e una foto, la Metrebus Card verrà rilasciata e attivata dopo il pagamento.

Quanto al rinnovo dell’abbonamento sotto i 19 anni, questo avviene interamente online. Anche per il rinnovo, la validità sarà di 12 mesi.

Fonte: ATAC

