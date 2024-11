Il ponte sul fiume Clyde che oscilla per far passare le navi, un esempio di rigenerazione che ti stupirà

Il nuovo ponte mobile sul fiume Clyde permette il passaggio delle navi senza ostacolare la circolazione su strada collegando Renfrew a Yoker

La costruzione del Renfrew Bridge sul fiume Clyde, in Scozia, si può definire un’innovazione ingegneristica di grande rilevanza finalmente concretizzata. Questo nuovo ponte mobile, caratterizzato da un design a doppia anta girevole, rappresenta una soluzione unica per bilanciare le esigenze di traffico stradale e navale in un’area strategica.

Il ponte, progettato per aprirsi orizzontalmente in due sezioni simili a pale di un flipper, consente il passaggio delle navi senza ostacolare la circolazione su strada. Il progetto è parte integrante di un piano di rigenerazione economica del valore di 117 milioni di sterline per le comunità lungo il Clyde, includendo la creazione di nuove strade, piste ciclabili e collegamenti pedonali.

Si estende per 184 metri e collega Renfrew a Yoker, offrendo un’alternativa moderna al precedente servizio di traghetti. Con un sistema di cavi di supporto ispirato al Queensferry Crossing, il ponte è progettato per integrarsi perfettamente con il contesto locale, rispettando le restrizioni di altezza imposte dalla vicinanza all’aeroporto di Glasgow.

È stato concepito per rispondere a vincoli tecnici rigorosi

L’innovativo meccanismo di rotazione, basato su cuscinetti cilindrici e contrappesi, garantisce una stabilità eccezionale e una funzionalità affidabile. Il design del ponte, frutto del lavoro di Jim Phillips e del suo team presso Hardesty & Hanover LLC, è stato concepito per rispondere a vincoli tecnici rigorosi, tra cui la necessità di ampi spazi per il transito delle navi e limitazioni strutturali sulle rive del fiume.

Il Renfrew Bridge rappresenta un importante passo avanti nella connettività regionale, migliorando l’accesso stradale diretto all’aeroporto di Glasgow e creando nuove opportunità economiche per il Renfrewshire e la città di Glasgow. Secondo Iain Nicolson, leader del Consiglio del Renfrewshire, il ponte contribuirà a rafforzare le comunità locali e a stimolare la crescita economica, sostenendo oltre 800 nuovi posti di lavoro.

L’apertura ufficiale segna una nuova era per il Clyde e le sue comunità circostanti. Finanziato congiuntamente dai governi scozzese e britannico, il progetto riflette una partnership significativa per la rigenerazione urbana e l’innovazione infrastrutturale in Scozia.

