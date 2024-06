Questo tecnico peruviano costruisce moto-taxi con pannelli solari, alimentati esclusivamente dal sole

Albert Einstein Díaz Vicente, un tecnico di 44 anni, sta rivoluzionando il trasporto nella città peruviana di Piura con "mototaxi" a energia solare: il suo prossimo obiettivo è percorrere la tratta Piura-Sullana per dimostrare l'efficacia e la sostenibilità dei suoi veicoli innovativi

Albert Einstein Díaz Vicente (un nome che è tutto un programma), è un tecnico visionario di 44 anni, sta trasformando il volto del trasporto nella città di Piura in Perù con un’idea tanto audace quanto rivoluzionaria: “mototaxi” alimentati esclusivamente da energia solare. Ma cosa spinge un uomo a sfidare le convenzioni e puntare tutto su un futuro sostenibile? E come intende superare le difficoltà tecniche ed economiche per dimostrare che i suoi veicoli sono non solo realizzabili, ma anche pronti a cambiare il modo in cui ci muoviamo ogni giorno?

Fin dalla giovane età, Díaz ha mostrato una naturale inclinazione per la meccanica, iniziando a sperimentare e creare già a 16 anni. Nel 2020, ha ideato il progetto ambizioso dei “mototaxi” solari. Da allora, ha dedicato tutti i suoi sforzi a questo innovativo campo, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Walac Noticias:

Il mio obiettivo è costruire un veicolo che operi esclusivamente con energia solare, eliminando la necessità di combustibili fossili e riducendo così l’inquinamento ambientale. Sono nella fase finale dei test e intendo richiedere finanziamenti statali per avviare la produzione di massa.

Come funzionano i “mototaxi”

I mototaxi progettati da Díaz Vicente sono dotati di pannelli solari installati sul tetto e un sistema interno composto da una batteria che converte l’energia solare in elettricità. Questo sistema permette al veicolo di funzionare senza l’uso di combustibili fossili, riducendo significativamente l’inquinamento ambientale. Dal suo laboratorio di Las Malvinas, Díaz ha adattato finora cinque veicoli.

Nonostante le difficoltà economiche e tecniche, Díaz resta impegnato nel suo progetto. Il prossimo obiettivo è percorrere la tratta Piura-Sullana con uno dei suoi veicoli solari per dimostrarne la funzionalità e la fattibilità per l’uso quotidiano. L’adattamento di ciascun veicolo ha un certo costo, motivo per cui Díaz sta cercando il sostegno delle autorità e del settore privato. Ulteriori finanziamenti sono essenziali affinché questo innovativo progetto possa espandersi e apportare benefici a un numero maggiore di persone.

Fonte: Walac Noticias

