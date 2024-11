Lo scooter elettrico avvolto da pannelli solari per aumentare gratis l’autonomia fino a 32 km (senza bruciarti le gambe)

Il Lightfoot di Otherlab è uno scooter elettrico rivoluzionario, dotato di pannelli solari integrati che aumentano l’autonomia: con un design robusto e pratico, promette di rivoluzionare la mobilità urbana sostenibile

Nel panorama della mobilità elettrica, si parla spesso di autonomia, ricariche rapide e stazioni di scambio batteria. Otherlab, però, propone un approccio diverso con il suo nuovo scooter elettrico Lightfoot, progettato per ridurre la dipendenza dalle prese di corrente. Come? Grazie a pannelli solari integrati, in grado di trasformare la luce del sole in energia e regalare chilometri extra a ogni raggio assorbito.

Il Lightfoot si distingue dagli altri scooter elettrici per la presenza di due ampi pannelli solari integrati. Questi, se esposti al sole per un’ora, possono aggiungere circa 5 chilometri di autonomia, raggiungendo fino a 32 chilometri extra in estate o 16 in inverno, secondo quanto dichiarato dall’azienda. È una soluzione particolarmente interessante per chi vive in ambienti soleggiati o trascorre molto tempo all’aperto.

Non mancano però i limiti pratici: per sfruttare al massimo questa funzione, il Lightfoot deve essere lasciato parcheggiato all’aperto, sollevando inevitabilmente qualche dubbio sulla sicurezza.

Specifiche tecniche e utilità quotidiana

Il Lightfoot è alimentato da due motori brushless da 750W, supportati da una batteria da 1,1 kWh, per un’autonomia massima di 37 miglia e una velocità di punta inferiore ai 20 mph. La struttura in alluminio di grado aeronautico e le ruote da 10 pollici ne fanno un mezzo robusto, capace di trasportare due passeggeri.

Hanno assicurato dalla Casa costruttrice che i pannelli solari non si scalderanno abbastanza da bruciare l’interno delle gambe del pilota. Uno dei pannelli, inoltre, può essere aperto ad ali di gabbiano per accedere a uno spazio di stoccaggio impermeabile e bloccabile da 45,2 litri al suo interno.

Nonostante il design leggermente ingombrante rispetto agli scooter elettrici tradizionali, il Lightfoot punta sulla praticità e sull’utilizzo di componenti standard, che ne facilitano la manutenzione.

Il Lightfoot rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un veicolo elettrico più indipendente dalla rete elettrica, ma il prezzo di 4.995 dollari potrebbe scoraggiare alcuni acquirenti, considerando che sul mercato esistono e-bike e scooter con autonomie simili a costi inferiori. Inoltre, l’effettiva utilità dei pannelli solari dipenderà dalle condizioni climatiche e dalle abitudini degli utenti, rendendolo più adatto a chi vive in zone particolarmente soleggiate.

Fonte: Otherlab

