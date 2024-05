L’innovativo ponte mobile che consente di riparare le strade (senza fermare il traffico)

Astra Bridge, il ponte mobile svizzero, consente la manutenzione stradale senza fermare il traffico, rivoluzionando il settore e attirando l'interesse internazionale

La Svizzera ha sviluppato un ponte mobile innovativo che consente la pavimentazione delle strade pubbliche senza interrompere il traffico. Questo ponte mobile, denominato Astra Bridge, rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la manutenzione stradale, permettendo alle vetture di transitare su sezioni di strada mentre sotto di esse si effettuano i lavori di riparazione.

Gli ingorghi sono un male necessario quando si tratta di manutenzione stradale. Nonostante gli sforzi degli esperti per trovare una soluzione a questo problema logistico, gli automobilisti devono ancora affrontarli ogni volta che sono necessari lavori stradali. Tuttavia, l’Ufficio Federale delle Strade della Svizzera potrebbe aver trovato una soluzione ingegnosa. All’inizio di quest’anno, è stato presentato l’Astra Bridge, un ponte mobile lungo 257 metri che consente al traffico di passare sopra le sezioni di strada in corso di riparazione. Questo concetto semplice fa meravigliare del perché gli ingegneri abbiano impiegato tanto tempo per inventarlo, ma c’è una ragione per cui l’Astra Bridge è il primo del suo genere: non è così semplice come sembra.

Il progetto Astra Bridge è stato ispirato più di dieci anni fa da una rampa aerea vista in Austria da Jürg Merian, il manager del progetto noto anche come “Mr. Astra Bridge”. Questo dispositivo modulare, costruito dalla compagnia Waagner Biro per l’ufficio nazionale delle strade austriaco, Asfinag, consisteva in diverse parti che potevano essere posizionate su sezioni di strada, permettendo alle auto di passare mentre i lavoratori eseguivano riparazioni sotto. La Svizzera ha ordinato una di queste rampe, ma Merian non era completamente soddisfatto. La rampa aerea, pur essendo utilizzabile, aveva seri svantaggi. Non era mobile, il che rendeva difficile spostare i moduli da un luogo all’altro, e le condizioni di lavoro per le persone che lavoravano sotto erano molto difficili. Lo spazio sotto la rampa era di soli 1,6 metri, quindi i lavoratori dovevano fare attenzione alla testa, e il rumore della strada superava spesso i 100 decibel.

Alcuni anni fa, Merian si è messo al lavoro per migliorare il concetto di rampa aerea, e così è nato l’Astra Bridge 1.0. La struttura è stata montata su ruote e la sezione superiore è stata meglio isolata per ridurre il rumore della strada. Era anche notevolmente più larga (5 metri) e più alta (3 metri). Tuttavia, durante la sua prova nel 2022, l’Astra Bridge ha dovuto essere smantellato a causa delle pressioni pubbliche, anche se solo un quarto dei lavori di manutenzione programmati era stato completato. La ripida rampa che portava al ponte rallentava i camion e altri veicoli più bassi quasi fino a fermarsi, creando chilometri di ingorghi.

La nuova versione presenta un’inclinazione della rampa drasticamente ridotta dell’1,25%, rispetto al 6,1% precedente, rendendo facile la guida alla velocità consigliata di 60 km/h. È stata utilizzata a Recherswil, Solothurn, per settimane senza creare ingorghi significativi. Anche se non è ancora perfetta, poiché molti automobilisti non si aspettano un ponte lungo 257 metri in mezzo all’autostrada e rallentano più del necessario, la maggior parte considera il ponte mobile un successo.

Vantaggi per i Lavoratori e Interesse Internazionale

Oltre a prevenire ingorghi, l’Astra Bridge protegge i lavoratori da sole e pioggia ed elimina la necessità di lavorare di notte, quando il traffico stradale è più leggero. Cinque offerte sono state ricevute da aziende di costruzione per il segmento di autostrada dove è stato utilizzato l’Astra Bridge, più del solito, poiché molte aziende evitano progetti che richiedono lavoro notturno. L’Astra Bridge deve essere assemblato sulla strada da pavimentare, quindi trainato a una velocità di 0,5 km/h da un segmento all’altro. Sebbene i lavoratori riescano a pavimentare solo metà della superficie che normalmente farebbero se il segmento di strada fosse chiuso, l’Ufficio Federale delle Strade della Svizzera ritiene che i benefici dell’utilizzo dell’Astra Bridge superino gli svantaggi.

L’Astra Bridge è stato presentato solo poche settimane fa, ma paesi come Norvegia, Germania e Paesi Bassi hanno già espresso interesse per questa tecnologia. L’autorità stradale svizzera è disposta a condividere la tecnologia, non essendo registrato alcun brevetto e senza piani per richiederne uno, poiché “non è compito di una società federale condurre affari redditizi”.

Fonte: Switzerland’s Federal Roads Office

