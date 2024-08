L’idrogeno promette di cambiare tutto: il motore H2 Starfire raggiunge un’efficienza record del 60% con 0 emissioni

H2 Starfire, il rivoluzionario motore a idrogeno di Astron Aerospace che promette efficienza energetica, zero emissioni e una nuova era per la combustione interna

Con l’avanzare dell’era dei veicoli elettrici (EV), molti appassionati di motori temono di perdere il rombo e le vibrazioni tipiche dei motori a combustione interna (ICE). Tuttavia, Astron Aerospace ha sviluppato una tecnologia che potrebbe mantenere vive queste sensazioni senza compromettere l’ambiente. Il motore H2 Starfire, alimentato a idrogeno, promette di combinare la potenza della combustione con l’efficienza energetica e l’assenza di emissioni inquinanti.

L’H2 Starfire rappresenta un passo avanti significativo nel campo della combustione interna. Utilizzando l’idrogeno come carburante, questo motore brucia a temperature che raggiungono circa 760 gradi Celsius, generando esclusivamente acqua come sottoprodotto. La struttura innovativa del motore prevede due set di rotori controrotanti: una metà in alluminio per l’aspirazione e la compressione, e una metà in titanio per l’espansione e lo scarico. Questa configurazione permette di ottenere energia, suono e vibrazioni, elementi spesso associati ai motori tradizionali.

Efficienza energetica e design minimalista

Un aspetto rivoluzionario dell’H2 Starfire è la sua efficienza. Con un tasso del 60%, questo motore supera ampiamente l’efficienza media del 20% dei motori a combustione interna tradizionali e persino il 40% raggiunto dai migliori motori oggi disponibili. L’assenza di un sistema di raffreddamento ad acqua riduce inoltre la complessità del design, rendendolo più leggero e potenzialmente più affidabile. Il motore è composto da soli 82 componenti, e grazie alla sua progettazione avanzata, è privo di attriti significativi, con solo alcuni ingranaggi e cuscinetti che richiedono lubrificazione.

Nonostante le promettenti caratteristiche, l’H2 Starfire non è ancora pronto per la produzione di massa. Al momento, esiste solo un prototipo parziale, e ulteriori sviluppi saranno necessari per integrare questo motore in veicoli reali. Inoltre, il successo dell’H2 Starfire dipende in gran parte dalla produzione di idrogeno verde su larga scala. Attualmente, gran parte dell’idrogeno viene prodotto utilizzando combustibili fossili, il che annullerebbe i benefici ambientali del motore.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Astron Aerospace

Ti potrebbe interessare anche: