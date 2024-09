La nuova nave di Greenpeace sarà alimentata a idrogeno (insieme a energia eolica e solare)

Hexagon Purus Maritime fornirà un sistema di alimentazione a idrogeno per la nuova nave di Greenpeace, che combinerà energia eolica, solare e tecnologie a emissioni zero

Greenpeace, da sempre impegnata nella difesa dell’ambiente, ha intrapreso una nuova collaborazione con Hexagon Purus Maritime, sussidiaria della Hexagon Purus. L’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente le emissioni di gas serra provenienti dalle navi, contribuendo così alla lotta contro il cambiamento climatico.

La nave, lunga 76 metri, sarà alimentata da un innovativo sistema a idrogeno compresso e sarà costruita dal cantiere navale Freire a Vigo, in Spagna. Questo progetto rappresenta una svolta significativa verso una flotta navale più sostenibile, integrando l’energia eolica e solare per un impatto ambientale ridotto.

Idrogeno e metanolo: soluzioni integrate per una nave a zero emissioni

Il progetto, che include l’installazione di oltre 2000 metri quadrati di vele e pannelli solari, è parte di una più ampia collaborazione tra Hexagon Purus e il cantiere Freire. Il design, sviluppato da Dykstra, ha come obiettivo primario la riduzione delle emissioni nocive, allineandosi perfettamente con le direttive dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), che mira a ridurre le emissioni del 30% entro il 2030 e dell’80% entro il 2040 rispetto ai livelli del 2008. La nave non sarà solo un simbolo di innovazione tecnologica, ma anche una dimostrazione pratica delle potenzialità di una navigazione sostenibile.

Oltre al sistema di alimentazione a idrogeno compresso, la nave sarà equipaggiata con un sistema a e-metanolo per soddisfare le esigenze energetiche residue, garantendo così una navigazione completamente a zero emissioni. Guillermo Freire, direttore del cantiere navale, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione, evidenziando le competenze tecniche di Hexagon Purus nel fornire soluzioni innovative per affrontare sfide di questo tipo. Il valore dell’ordine per il sistema a idrogeno si aggira intorno ai 2,77 milioni di dollari, con la consegna prevista per il 2027.

Fonte: Hexagon Purus Maritime

