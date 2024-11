Il nuovo Codice della Strada è legge: dalle multe salatissime ai monopattini elettrici, cosa cambia

Ci siamo: il nuovo Codice della Strada è stato approvato e prevede diverse modifiche alle norme precedenti per garantire una maggiore sicurezza. Vediamo cosa cambierà

Il nuovo Codice della Strada, approvato in via definitiva dal Senato e che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti modifiche alle norme sulla circolazione stradale, mirando a rendere le strade più sicure e a contrastare comportamenti pericolosi alla guida. Andiamo a vedere i principali cambiamenti.

Uso del cellulare alla guida

Vengono intensificate le sanzioni per chi viene sorpreso a utilizzare il cellulare alla guida senza dispositivi vivavoce. Le multe variano da 250 a 1.000 euro, ma per i recidivi possono salire tra i 350 e i 1.400 euro. Inoltre viene introdotta la sospensione temporanea della patente, che può durare da una settimana a 15 giorni a seconda dei punti sulla patente. Se l’uso del cellulare è causa di un incidente, la sospensione può essere estesa.

Stato di ebbrezza

Il nuovo Codice prevede pene più severe per chi guida in stato di ebbrezza. Chi ha un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l dovrà pagare una multa tra 573 e 2.170 euro e vedrà la patente sospesa da 3 a 6 mesi. Se il tasso supera lo 0,8 g/l, la sanzione è più grave: da 800 a 3.200 euro, con pena detentiva fino a 6 mesi e sospensione della patente fino a un anno. Oltre 1,5 g/l si aggiunge una multa tra 1.500 e 6.000 euro e la detenzione può arrivare a due anni.

Stupefacenti

In caso di accertamenti positivi a test per stupefacenti, il nuovo Codice abolisce la necessità di esami presso strutture sanitarie: basta il risultato positivo del test preliminare per avviare la sospensione e la revoca della patente, con divieto di conseguirla per tre anni.

Limiti di velocità e autovelox

Il superamento del limite di velocità comporterà multe tra 173 e 694 euro per eccedenze tra i 10 e i 40 km/h. In centro abitato, la multa può arrivare fino a 880 euro e la patente può essere sospesa da 15 a 30 giorni se l’infrazione si ripete. I nuovi limiti sugli autovelox impongono che questi siano visibili da una distanza di almeno 1 km sulle strade extraurbane principali e di 200 metri sulle strade ad alto scorrimento.

Monopattini elettrici

Per i monopattini elettrici, il Codice introduce nuove regole di sicurezza, come l’obbligo di indicatori luminosi e casco. I monopattini dovranno circolare solo su strade urbane con limite di 50 km/h e non potranno essere utilizzati contromano o su piste ciclabili. Le aziende di sharing dovranno installare sistemi per impedire l’uso dei mezzi fuori dalle zone consentite. Hoverboard e monoruota (segway e monowheel) potranno circolare solo nelle aree pedonali a 6 km/h. Le bici elettriche non potranno superare i 250 watt di potenza e i 25 km/h e in caso di modifica si rischia il sequestro.

Neopatentati

I neopatentati dovranno aspettare tre anni, invece di uno, prima di poter guidare veicoli con potenza superiore a 105 kW (142 CV) con la speranza di limitare i rischi per i conducenti con meno esperienza.

Parcheggi nei posti dei disabili

Chi parcheggia nei posti per disabili rischierà multe fino a 660 euro per le moto e 990 per le auto.

Abbandono di animali

Infine un altro tema che ci tocca da vicino: sarà introdotto il carcere per chi abbandona animali in strada. Se tale abbandono provocherà incidenti, sarà anche contestata questa aggravante.

