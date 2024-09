Questo camper anfibio si trasforma da rimorchio elettrificato per bici in barca per chi ama la vita all’aria aperta

Il camper anfibio di BeTriton diventa da rimorchio per bici a barca completamente autonoma grazie al pannello solare flessibile da 250 W ed è ecologica grazie al motore elettrico

BeTriton, l’azienda lettone nota per i suoi veicoli anfibi, ha recentemente presentato una nuova versione del suo camper anfibio, un rimorchio elettrificato che si trasforma in una barca. Questo veicolo unico è progettato per gli amanti delle avventure all’aria aperta e combina funzionalità sorprendenti con un design all’avanguardia.

Il nuovo modello rappresenta un’evoluzione del progetto iniziale lanciato nel 2020, che già stupiva per la capacità di trasformarsi da rimorchio per bici a barca. La versione aggiornata si distingue per una scocca verde neon, che sostituisce il precedente blu, e un tettuccio rigido retrattile inclinato, dotato di un pannello solare flessibile da 200 W.

Questo pannello consente la ricarica della batteria di propulsione, offrendo un’autonomia potenzialmente illimitata quando esposto alla luce solare. La caratteristica principale di questa nuova versione è l’integrazione di un motore elettrico da 250 W, che compensa il peso del rimorchio e rende il traino molto più agevole, anche con una bicicletta tradizionale.

Si può mettere un materasso all’interno per passare la notte

La batteria LFP da 1.440 Wh offre un’autonomia di 150 km su strada, mentre in acqua il veicolo può raggiungere una velocità di navigazione di 8 km/h grazie al motore ad elica da 2.150 W. Una volta in acqua, la bicicletta viene fissata alla parte posteriore, trasformando il rimorchio in una piccola imbarcazione.

Come detto, però, questo veicolo multifunzionale può anche essere utilizzato come camper, con la possibilità di installare un materasso all’interno per passare la notte in tutta comodità, ad esempio su un laghetto. Le dimensioni del rimorchio sono 4,5 m di lunghezza e 1,4 m di larghezza, con un’altezza regolabile tra 1,2 e 1,8 m. Il peso a vuoto è di 175 kg, ma può trasportare fino a 75 kg su strada e 225 kg in acqua.

Realizzato con pannelli in carbonio e fibra di vetro su un telaio in alluminio e acciaio inossidabile, il rimorchio scorre su ruote da 24 pollici. Il prezzo di questa innovazione è di 11.900 euro, con i preordini già aperti sul sito ufficiale di BeTriton per chi cerca un’esperienza di viaggio davvero fuori dal comune.

