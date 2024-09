Bruxelles è la prima città in Europa a sostituire le carrozze trainate da cavalli con mezzi elettrici (finalmente!)

A Bruxelles le carrozze trainate da cavalli sono state sostituite da quelle elettriche che hanno circa 120 km di autonomia e devono essere ricaricate ogni due giorni, ponendo fine alla sofferenza di questi poveri animali

Finalmente una buona notizia: Bruxelles è la prima città in Europa a completare la transizione dalle carrozze trainate da cavalli a quelle elettriche per i tour turistici. Questa decisione, attuata a partire da giugno 2024, viene finalmente incontro alle problematiche etiche legate al benessere degli animali e alle questioni logistiche che stavano rendendo sempre più difficile mantenere un’attività basata sull’uso di cavalli.

Il progetto è stato portato avanti da Thibault Danthine, un imprenditore che ha vinto un bando di finanziamento dalla città di Bruxelles nel 2022. Danthine ha spiegato che, oltre alle difficoltà nel trovare personale specializzato per guidare le carrozze, c’era una crescente consapevolezza del maltrattamento degli animali impiegati per lunghi periodi in ambienti urbani affollati.

Questo cambiamento etico ha spinto l’imprenditore a vendere i suoi sei cavalli e a investire in veicoli elettrici, convinto che questa nuova forma di trasporto turistico sarebbe stata accolta positivamente dal pubblico. Le nuove carrozze elettriche, costruite in Polonia, sono state sviluppate ispirandosi al design delle antiche carrozze ma con tecnologie moderne.

Le carrozze hanno un’autonomia di circa 120 chilometri

Il marchio Anderson, scelto per queste carrozze, è un omaggio a Robert Anderson, l’inventore della prima carrozza elettrica nel XIX secolo. I veicoli hanno un’autonomia di circa 120 chilometri e devono essere ricaricati ogni due giorni, garantendo un funzionamento efficiente e sostenibile nel contesto urbano.

La transizione è stata accolta con entusiasmo dai residenti e dai turisti di Bruxelles. Molti abitanti della città hanno sottolineato i benefici di questo cambiamento, non solo per la riduzione del rumore generato dai cavalli, ma soprattutto per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali che venivano impiegati per molte ore al giorno in una città con alti livelli di traffico.

L’iniziativa ha attirato l’attenzione di altre città, che hanno già contattato Danthine per considerare l’adozione di simili carrozze elettriche. Questo modello potrebbe aprire la strada a una trasformazione più ampia del settore turistico, promuovendo una forma di mobilità più rispettosa degli animali e dell’ambiente. Quando ciò avverrà finalmente anche in Italia?

