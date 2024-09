Vuoi un’e-bike? Arriva il kit universale che ti permette di trasformare la tua bici in pochi minuti

Potenza da 250 watt, autonomia fino a 50 km e un design che si adatta a qualsiasi modello di bicicletta: con il kit Spiny, la vostra bicicletta può diventare un'e-bike in pochi minuti

Se la vostra vecchia bici inizia a sembrarvi un po’ superata, non c’è bisogno di sostituirla con una costosa e-bike. Oggi esistono numerosi kit di conversione che permettono di trasformare qualsiasi bicicletta in un’e-bike: sono facili da installare, spesso compatibili con qualsiasi modello di bicicletta e pronti a rivoluzionare i vostri spostamenti.

Tra le varie opzioni, Spiny si distingue dagli altri kit per il suo design semplice e intuitivo, studiato per adattarsi a qualsiasi telaio senza dover modificare la struttura della bicicletta. Al contrario di molti altri sistemi, che richiedono verifiche dettagliate sulla compatibilità, Spiny può essere installato facilmente su qualsiasi tipo di bicicletta. Questo lo rende una soluzione versatile, particolarmente interessante per chi desidera elettrificare il proprio mezzo senza complicazioni tecniche.

All’interno della confezione troverete un’unità motore-batteria che si fissa direttamente al tubo reggisella tramite una staffa, mantenendo così intatta la geometria della bicicletta. Il contatto tra la ruota posteriore e il kit permette di trasferire energia attraverso l’attrito, generando assistenza elettrica alla pedalata senza interventi invasivi.

Potenza e autonomia pensate per la città

Con una potenza di 250 watt, Spiny fornisce un supporto efficiente alla pedalata, ideale per spostamenti urbani e tragitti di media lunghezza. La batteria offre un’autonomia dichiarata di 50 km, sufficiente a coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani. Una ricarica completa richiede circa quattro ore, il che permette di ripristinare velocemente l’energia anche nelle pause di una giornata lavorativa.

Il sistema include inoltre due sensori di coppia wireless che monitorano velocità e pedalata, comunicando con un’unità di controllo posizionata sul manubrio. In questo modo, potrete gestire facilmente le cinque modalità di assistenza previste dal kit.

Sebbene sul mercato esistano altre soluzioni simili, Spiny si distingue per la sua adattabilità e semplicità di installazione. Kit come Rubbee X o Clip richiedono generalmente valutazioni più approfondite prima dell’acquisto, mentre Spiny punta tutto su un’installazione veloce e un utilizzo immediato, senza doversi preoccupare di caratteristiche specifiche del telaio.

Il kit Spiny, con un prezzo di 499 euro, ha la capacità di trasformare qualsiasi bicicletta muscolare in un’e-bike con un’installazione rapida e senza modifiche invasive. Questo significa che non dovrete rinunciare alla vostra bicicletta, ma potrete darle una nuova vita senza complicazioni. Il kit è pensato per chi cerca una soluzione pratica e accessibile, senza voler investire in una bici elettrica completamente nuova.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Spiny

Ti potrebbe interessare anche: