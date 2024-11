Guarda come questo DiskDrive trasforma la tua bicicletta in una e-bike in appena 15 secondi

Skarper, il sistema modulare che trasforma la tua bici in una e-bike senza modifiche permanenti: flessibile, facile e adatto a vari tipi di biciclette

Negli ultimi anni, molti ciclisti hanno scelto di trasformare le proprie bici in e-bike per affrontare con facilità sia i tragitti urbani che quelli più impegnativi. Skarper si distingue nel settore proponendo una soluzione modulare che sfrutta il rotore del freno posteriore per fornire assistenza elettrica, senza interventi strutturali complessi.

Skarper DiskDrive è un sistema che si basa su un rotore da freno a disco, modificato per integrare una trasmissione motorizzata. L’idea alla base è quella di semplificare al massimo l’installazione: si sostituisce il normale rotore posteriore della bici con un DiskDrive compatibile, che permette di collegare la piccola unità motrice direttamente al telaio. Il sistema eroga potenza tramite il rotore, offrendo assistenza alla pedalata.

Installazione e compatibilità del sistema

Il sistema è semplice da installare e richiede solo pochi minuti per il montaggio del rotore e dell’unità motrice. È compatibile con biciclette dotate di freni a disco da 160 mm e con ruote di misura compresa tra 26” e 29”. Questo consente un ampio raggio di compatibilità per biciclette urbane, gravel e mountain bike hardtail, escludendo però i modelli con freni a pattino e le mountain bike full-suspension.

Per le bici con rotori da 140 mm, è comunque possibile utilizzare un adattatore per passare a 160 mm, rendendo l’installazione flessibile per molti ciclisti. Tuttavia, chi utilizza la bici per attività particolarmente intense come il downhill o percorsi off-road estremi dovrà attendere la versione appositamente progettata per MTB, ancora in fase di sviluppo.

Inoltre, offre un’assistenza alla pedalata su due modalità: Eco e Turbo. La modalità Eco permette un’autonomia massima di circa 50 km, mentre la Turbo, che offre una potenza maggiore, riduce il raggio d’azione a circa 30 km. Il sistema si ricarica completamente in circa 2,5 ore, ma una ricarica rapida di mezz’ora può fornire tra i 10 e i 15 km di assistenza, sufficiente per piccoli spostamenti.

Pro e contro

Il sistema presenta alcuni vantaggi evidenti. La sua compattezza, combinata con un’installazione relativamente rapida e una tecnologia che non richiede modifiche permanenti alla bicicletta, consente di alternare facilmente tra bici tradizionale e e-bike. Inoltre, non sono presenti cavi o altri elementi visibili, contribuendo a un’estetica pulita e minimalista.

Tuttavia, ci sono anche degli aspetti meno favorevoli. Il prezzo, che si attesta attorno alle 1.500 sterline (circa 1.700 euro), lo rende un investimento non alla portata di tutti. Anche la compatibilità resta limitata: chi possiede bici con freni a pattino o con rotori diversi dai 160 mm deve ricorrere a ulteriori modifiche, riducendo la flessibilità del sistema.

Il sistema rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata e pratica per chi cerca un metodo non invasivo di trasformare la propria bici in una e-bike. Il sistema è particolarmente adatto per chi utilizza la bici quotidianamente in città o per percorsi misti e non vuole compromettere l’aspetto tradizionale del mezzo. Nonostante i costi e i limiti di compatibilità, Skarper offre una valida alternativa ai modelli di conversione più complessi, rendendo il concetto di e-bike accessibile a un pubblico più ampio.

