Sapevi che dalla Stazione Centrale di Milano puoi arrivare a Lecco in bici? Il bellissimo itinerario immerso nella natura

Da Milano a Lecco lungo 75 km con una ciclabile che attraversa paesaggi verdi e rigogliosi: non ti sembrerà nemmeno di essere in città

Se ami andare in bici e desideri immergerti nella natura, il percorso ciclabile che unisce Milano a Lecco lungo l’Adda e la Martesana potrebbe essere l’itinerario perfetto per te. Questo affascinante tragitto di 75 chilometri attraversa paesaggi verdi e rigogliosi, offrendo una splendida fuga dalla frenesia cittadina per esplorare il cuore del Parco dell’Adda.

La partenza è fissata a Milano, in via Melchiorre Gioia dove si trova la Stazione Centrale, dove inizia la ciclabile che costeggia il Naviglio della Martesana. Pedalando lungo la sponda destra del canale, si attraversano i suggestivi centri di Vimodrone, Cernusco sul Naviglio e Cassina dei Pecchi, fino a raggiungere Gorgonzola. Questa cittadina, famosa per il formaggio che porta il suo nome, merita una visita, soprattutto durante la sagra settembrina dedicata al gorgonzola.

Proseguendo verso nord, si passa per Inzago e Cassano d’Adda. Qui, prima di attraversare il fiume, si devia lungo una pista ciclabile che alterna tratti sterrati e asfaltati, seguendo il corso dell’Adda. Questo tratto regala panorami mozzafiato, con gole profonde e angoli di pace assoluta. La natura circostante è un vero paradiso per gli amanti del verde.

L’arrivo a Lecco, con una splendida vista sul Lago di Como

Arrivati a Paderno d’Adda, una sosta è d’obbligo per visitare il Santuario di Santa Maria della Rocchetta, una piccola chiesa arroccata su uno sperone roccioso che domina il fiume. Da qui, il percorso continua verso nord, permettendo di intravedere il Lago di Garlate, che si raggiunge superando i comuni di Calolziocorte e Olginate.

L’ultimo tratto del percorso costeggia il lago, passando per Garlate e Pescate, prima di attraversare un ponte che offre una vista incantevole sul Lago di Como. Infine, si arriva a Lecco, una città dal fascino romantico, incastonata tra le montagne e immersa in una vallata verdeggiante.

Lecco è famosa per i suoi legami con Alessandro Manzoni e offre una serie di attrazioni storiche e culturali, tra cui il Campanile di San Nicolò, da cui si può godere di una vista spettacolare sulla città e sul lago. Questo itinerario è un vero gioiello per chi cerca un’esperienza che unisca natura, storia e sport, ideale per una giornata all’insegna dell’avventura e della scoperta.

Fonte: Wikiloc

