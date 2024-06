Migliaia di ciclisti manifestano nudi nelle città di tutto il mondo (per chiedere maggiore sicurezza sulle strade)

Anche quest’anno si è svolta la “Naked Cyclist Ride” con le persone che hanno sfilato nude a supporto della sicurezza stradale

La World Naked Bike Ride è un evento annuale che si tiene in diverse città del mondo, il cui obiettivo principale è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sicurezza dei ciclisti e promuovere l’uso delle biciclette come mezzo di trasporto ecologico.

I partecipanti pedalano nudi o quasi, sfruttando la loro vulnerabilità per attirare l’attenzione sui pericoli che affrontano quotidianamente sulle strade. L’edizione del 2024 a Città del Messico ha visto la partecipazione di centinaia di ciclisti che hanno sfilato per le strade per protestare contro la cultura dell’automobile e chiedere maggiori diritti e sicurezza per i ciclisti.

Organizzato come parte della 17° edizione del World Naked Bike Ride, l’evento ha attirato un numero senza precedenti di partecipanti, riflettendo le crescenti preoccupazioni riguardo la sicurezza stradale e i diritti dei ciclisti nel paese.

Tanti i problemi da risolvere per una maggiore sicurezza stradale

L’evento, organizzato da Ulises Velázquez, ha voluto evidenziare che i ciclisti sono una parte integrante del traffico urbano e meritano di essere trattati con rispetto. Nonostante gli sforzi della città per promuovere l’uso della bicicletta, i partecipanti hanno sottolineato i pericoli persistenti. I ciclisti hanno chiesto un aumento delle piste ciclabili per ridurre gli incidenti e rendere la città più sicura per tutti gli utenti della strada.

La manifestazione ha avuto l’obiettivo di rendere visibili i ciclisti e sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi che affrontano ogni giorno, prima su tutti la mancanza di infrastrutture sicure. Questo evento fa parte di una serie di iniziative globali che mirano a promuovere una maggiore sicurezza per i ciclisti e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile.

La nudità è stata scelta come simbolo per mostrare la vulnerabilità dei ciclisti rispetto ai veicoli motorizzati. Inoltre la partecipazione alla World Naked Bike Ride è anche un modo per celebrare la libertà personale e promuovere l’accettazione del corpo umano in tutte le sue forme. Questo aspetto dell’evento sottolinea l’importanza di una società più inclusiva e rispettosa della diversità.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: