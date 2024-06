Bicibus: ti mostro come questi bambini vanno a scuola pedalando insieme (spoiler, non in Italia)

Con il Bicibus genitori e bambini pedalano insieme fino a scuola: è l’iniziativa nata nel quartiere dell’Eixample a Barcellona

Ogni venerdì mattina nel quartiere dell’Eixample a Barcellona, si svolge una straordinaria iniziativa comunitaria chiamata “BiciBus” o “Bike Bus”. Questo progetto non implica l’uso di un veicolo tradizionale, ma si basa su un concetto innovativo e sostenibile: genitori e bambini si uniscono per pedalare insieme fino a scuola.

Due genitori assumono il ruolo di “conducenti” del gruppo, con uno che guida la fila e l’altro che chiude, garantendo così la sicurezza dei piccoli ciclisti durante il tragitto. Il BiciBus è nato qualche anno fa dall’iniziativa di cinque famiglie che desideravano strade più sicure e tranquille per i loro figli.

Con il tempo, questa attività ha guadagnato sempre più consensi, trasformandosi in un evento settimanale fisso. Ora, il BiciBus conta tre fermate ufficiali dove bambini e genitori possono “salire” o unirsi al gruppo di ciclisti, sempre sotto la supervisione dei genitori volontari.

L’idea alla base del BiciBus è semplice ma potente: promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano per gli studenti, riducendo così il traffico automobilistico e l’inquinamento, e incoraggiando uno stile di vita più attivo e salutare. Questo progetto non solo migliora la sicurezza stradale, ma ha anche un impatto positivo sull’ambiente e sulla salute dei partecipanti.

Un progetto che potrebbe essere facilmente essere replicato in altre città

Uno dei genitori coinvolti nel progetto ha raccontato:

È iniziato tutto con un gruppo di cinque famiglie, molta determinazione e una profonda voglia di fare qualcosa di buono per la comunità.

Grazie a questa iniziativa, i bambini imparano l’importanza della sostenibilità e del lavoro di squadra, oltre a godere del piacere di andare a scuola in modo divertente e dinamico. Il successo del BiciBus a Barcellona dimostra come le piccole iniziative locali possano crescere e diventare esempi di buone pratiche per altre comunità.

Questo progetto potrebbe facilmente essere replicato in altre città, contribuendo a creare un futuro più verde e sostenibile per tutti. Inoltre il BiciBus rafforza il senso di comunità, creando legami più stretti tra famiglie e vicini.

In un mondo in cui la mobilità sostenibile è sempre più cruciale, il BiciBus rappresenta un passo significativo verso un cambiamento positivo. È un esempio di come le idee semplici, sostenute dalla volontà collettiva, possano fare una grande differenza nella vita quotidiana delle persone e nel futuro del nostro pianeta.

