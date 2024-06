Appennino Bike Tour: la ciclovia sostenibile più lunga d’Italia che ci fa scoprire i tesori nascosti del Belpaese

L'Appennino Bike Tour, la ciclovia più lunga d’Italia, attraversa 14 regioni e 300 comuni per promuovere la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle aree interne. Quest'anno sono in programma diversi eventi nelle varie tappe

Il 22 giugno hanno preso il via gli eventi dell’Appennino Bike Tour, la ciclovia più lunga d’Italia, che unisce la Dorsale appenninica in un percorso di 3.100 chilometri suddivisi in 44 tappe, da Altare in Liguria ad Alia in Sicilia.

Questo straordinario itinerario attraversa 14 Regioni, 33 Province e ben 300 Comuni, mettendo in risalto 56 aree protette tra parchi e riserve naturali.

Si tratta di un itinerario davvero unico nel suo genere, concepito per creare un accesso sostenibile alle aree interne del Paese, spesso non interessate dal turismo. La ciclovia si snoda attraverso strade secondarie a basso traffico, offrendo ai ciclisti la possibilità di scoprire un’Italia autentica, ricca di cultura, sport, arte e gastronomia.

Quest’anno, lungo il percorso (QUI potete vedere tutte le tappe), i ciclisti troveranno non solo ciclofficine in ogni paese tappa, ma anche 1.584 segnali di direzione con il simbolo della bicicletta su sfondo blu e 12 colonnine di ricarica per e-bike. Queste infrastrutture aggiuntive sono essenziali per sostenere il crescente numero di biciclette elettriche, che rappresentano un’opportunità per rendere il ciclismo accessibile a una fascia più ampia di persone.

Il primo appuntamento inaugurale si è svolto il 22 giugno alla Bocchetta di Altare, dove è stato scoperto il segnale della ciclovia. Il tour prosegue poi, fino al 10 agosto, con eventi in ognuna delle 44 tappe, che coinvolgono centinaia di istituzioni locali e nazionali e durante i quali sarà illustrato il Piano Nazionale di Sviluppo Sostenibile dell’Appennino.

Le aree interne del nostro Paese giocano un ruolo cruciale nella tutela ambientale e del paesaggio. Tuttavia, queste zone sono ormai da tempo protagoniste di un progressivo abbandono della popolazione e, conseguentemente, dei presidi sanitari e imprenditoriali. L’Appennino Bike Tour mira ad invertire questa tendenza, rilanciando il turismo dolce e sostenibile in zone poco conosciute ma ricche di potenziale.

Fonte: Appennino Bike Tour

