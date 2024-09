Volkswagen, gli interni delle auto diventano più sostenibili: saranno vegan e oil-free, a base di canapa

Volkswagen sta introducendo un’alternativa alla pelle tradizionale completamente vegana e oil-free. Il tessuto LOVR™ è sia riciclabile che compostabile

Volkswagen sta lavorando per ridefinire gli interni delle auto in modo più sostenibile ed eco-consapevole, introducendo un’alternativa alla pelle tradizionale completamente vegana e oil-free, basata sulla canapa. Questa innovazione è il risultato di una collaborazione tra la casa automobilistica tedesca e la start-up Revoltech GmbH, che ha sviluppato un materiale chiamato LOVR™, creato a partire da residui di canapa industriale.

LOVR™ rappresenta una soluzione innovativa e biodegradabile, capace di sostituire le tradizionali pelli sintetiche utilizzate per gli interni delle auto. Questo nuovo materiale, che potrebbe entrare nei veicoli Volkswagen entro il 2028, si inserisce nella strategia aziendale ACCELERATE, volta a promuovere la sostenibilità e soddisfare la crescente domanda dei consumatori per prodotti rispettosi dell’ambiente.

Il tessuto LOVR™, interamente vegano, è ottenuto da sottoprodotti della canapa che altrimenti verrebbero sprecati ed è sia riciclabile che compostabile al termine del suo ciclo di vita. Ciò lo rende un’alternativa ecologica rispetto ai materiali sintetici tradizionalmente utilizzati nell’industria automobilistica, spesso derivati dalla plastica e meno rispettosi dell’ambiente. Inoltre il materiale può essere prodotto su larga scala utilizzando impianti industriali già esistenti, rendendolo una soluzione praticabile anche a livello di produzione di massa.

Anche altre aziende automobilistiche hanno introdotto opzioni di interni vegani

La collaborazione tra Volkswagen e Revoltech è stata accolta positivamente sia dai clienti che dagli esperti di settore, poiché rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore sostenibilità nell’industria automobilistica. Lucas Fuhrmann, CEO di Revoltech, ha definito LOVR™ un materiale rivoluzionario che potrebbe trasformare il design degli interni delle auto in chiave ecologica.

Questa iniziativa di Volkswagen arriva in un momento in cui PETA, l’organizzazione per i diritti degli animali, sta esortando le case automobilistiche ad abbandonare l’uso di materiali come pelle e lana, considerati non solo dannosi per gli animali, ma anche per l’ambiente.

Mentre alcuni produttori di lusso come Ferrari e Lamborghini continuano a utilizzare la pelle, altri come Citroën, Mercedes-Benz e Volvo hanno già introdotto opzioni di interni vegani. Volkswagen, con il materiale LOVR™, mira a posizionarsi all’avanguardia nella transizione verso un futuro più sostenibile e cruelty-free, soddisfacendo le esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente e ai diritti degli animali.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: