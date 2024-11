Smart regala le gomme invernali se hai questi requisiti (c’è tempo fino al 31 dicembre)

Smart lancia una promozione invernale, offrendo gomme invernali gratuite e il servizio di cambio stagionale con il noleggio dei suoi modelli a trazione integrale. L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre e mira a garantire sicurezza su strada e praticità per la stagione fredda.

L’inverno è ormai alle porte e il 15 ottobre, data a partire dalla quale è possibile montare le gomme invernali, è già passata. Con l’obbligo di dotazioni invernali in arrivo il 15 novembre, molte case automobilistiche hanno iniziato a offrire pneumatici M+S sulle auto nuove al momento della consegna.

Tra queste c’è anche Smart, che ha lanciato una campagna promozionale dedicata: per tutti i modelli #1 a trazione integrale noleggiati entro il 31 dicembre, Smart offre gratuitamente le gomme invernali, insieme al servizio di smontaggio e stoccaggio delle gomme estive. In questo modo, chi sceglie di noleggiare una Smart può prepararsi all’inverno in tutta sicurezza e senza costi aggiuntivi.

Questa promozione garantisce aderenza e praticità in ogni condizione meteo, includendo il cambio stagionale e il supporto tecnico entro quattro settimane dalla conferma del noleggio.

L’iniziativa di Smart

Smart ha lanciato una nuova iniziativa per migliorare la sicurezza stradale: fino al 31 dicembre, chi sceglie di noleggiare i modelli a trazione integrale potrà ricevere un set di pneumatici invernali in omaggio. Questa offerta vuole garantire una maggiore aderenza su strada in ogni condizione meteo.

I modelli 4×4 di Smart, come Brabus e Pulse, sono pensati per offrire buone prestazioni anche in caso di pioggia, neve o ghiaccio. Con questa promozione, chi sceglie il noleggio può usufruire di un pacchetto che comprende il cambio stagionale delle gomme: gli pneumatici invernali verranno installati per l’inverno e quelli estivi verranno messi da parte, pronti per essere riutilizzati al cambio di stagione. In questo modo, i clienti avranno sicurezza, praticità e ottime performance tutto l’anno.

Come funziona

Il servizio sarà attivo entro quattro settimane dalla conferma del noleggio e fa parte di un’offerta speciale disponibile fino alla fine dell’anno. Questa iniziativa fa parte della campagna “Attrazione Integrale,” che mette a disposizione il noleggio del modello Smart #1 Pulse a partire da 442 euro al mese (Iva inclusa), con un anticipo di 7.500 euro, per 48 mesi e 40.000 km. Per chi cerca un’esperienza di guida più sportiva, è disponibile anche il modello Smart #1 Brabus da 491 euro al mese, con le stesse condizioni.

