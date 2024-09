La Norvegia è il primo Paese al mondo con più auto elettriche di quelle a benzina: ti spiego come ha fatto

In Norvegia il numero di auto elettriche ha superato quello delle auto a benzina, con l’obiettivo di eliminare le vendite di nuove auto a combustibili fossili entro il 2025

La Norvegia ha raggiunto un traguardo storico nel settembre 2024, diventando il primo Paese al mondo in cui il numero di auto elettriche ha superato quello delle auto a benzina. Secondo la Norwegian Road Federation (OFV), delle 2,8 milioni di auto private registrate, 754.303 sono completamente elettriche, superando per la prima volta le 753.905 alimentate a benzina.

Questo risultato rappresenta un significativo passo avanti per la Norvegia nel percorso verso un futuro sostenibile e a basse emissioni di carbonio. La nazione nordica, che paradossalmente è uno dei maggiori produttori di petrolio e gas al mondo, ha fissato l’ambizioso obiettivo di eliminare le vendite di nuove auto a combustibili fossili entro il 2025.

Questo obiettivo è stato facilitato da politiche governative favorevoli all’acquisto di veicoli elettrici (EV), come generosi incentivi fiscali che hanno reso le auto elettriche competitive in termini di prezzo rispetto a quelle alimentate a benzina o diesel. Le autorità hanno inoltre incentivato l’uso delle auto elettriche offrendo parcheggi gratuiti, esenzioni dai pedaggi urbani e una rete capillare di punti di ricarica, con oltre 2.000 solo nella capitale Oslo.

I veicoli elettrici hanno rappresentato il 94,3% delle vendite di nuove auto

Il successo della Norvegia nell’adozione di veicoli elettrici è stato sostenuto dall’utilizzo dei proventi del petrolio per finanziare queste misure verdi. Grazie a un fondo sovrano di oltre 1,7 trilioni di dollari, il paese ha potuto investire nel futuro delle auto elettriche, rendendole accessibili e convenienti per i cittadini.

Sebbene il numero di auto a benzina sia in calo, i veicoli diesel rimangono ancora i più numerosi, con poco meno di un milione di unità, ma anche queste vendite stanno rapidamente diminuendo. Basti pensare che in Norvegia, ad agosto 2024, i veicoli completamente elettrici hanno rappresentato un impressionante 94,3% delle vendite di nuove auto, trainate dal successo di modelli come la Tesla Model Y.

Il mercato europeo delle auto elettriche, nel frattempo, va in controcorrente e ha mostrato segnali di rallentamento, con le vendite di EV che rappresentano solo il 12,5% delle nuove immatricolazioni nel continente. Questo risultato sottolinea il ruolo pionieristico della Norvegia nella transizione globale verso l’elettrificazione dei trasporti e rafforza la sua posizione come leader mondiale nell’adozione di tecnologie verdi.

Fonte: Opplysningsrådet for veitrafikken

