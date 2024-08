Nissan sperimenta la nuova vernice refrigerante in grado di abbassare la temperatura dell’auto fino a 12 gradi

Nissan, in collaborazione con Radi-Cool, introduce una vernice innovativa che abbassa la temperatura interna delle auto, migliorando comfort ed efficienza energetica

Nissan ha sviluppato una vernice innovativa, in collaborazione con Radi-Cool, che abbassa significativamente la temperatura interna delle auto durante i mesi estivi. Questa vernice utilizza metamateriali sintetici con proprietà uniche, non presenti in natura, segnando un avanzamento notevole nella ricerca di soluzioni per migliorare il comfort dei passeggeri e promuovere la sostenibilità ambientale.

I test, iniziati nel novembre 2023 presso il Tokyo International Air Terminal di Haneda, dureranno 12 mesi e vedono la partecipazione di Japan Airport Terminal Co., Ltd., Radi-Cool Japan e All Nippon Airways (ANA). La vernice è stata applicata a un veicolo Nissan NV100 gestito da ANA, offrendo un’opportunità unica per valutare le prestazioni in un ambiente reale con elevate temperature.

Risultati sorprendenti nei test preliminari

I test preliminari hanno già dimostrato risultati impressionanti: un veicolo trattato con la vernice refrigerante di Nissan ha registrato temperature superficiali esterne inferiori di 12 gradi centigradi e temperature interne più basse di 5 gradi rispetto a un veicolo con vernice tradizionale. Questi miglioramenti sono particolarmente evidenti dopo lunghe esposizioni al sole, riducendo significativamente la necessità di utilizzare l’aria condizionata e, di conseguenza, il consumo di carburante nei veicoli a combustione e l’energia della batteria nei veicoli elettrici.

Le proprietà raffreddanti della vernice derivano dall’azione combinata di due particelle di microstruttura: una riflette i raggi solari vicini agli infrarossi, riducendo la generazione di calore all’interno della resina, e l’altra crea onde elettromagnetiche che dissipano il calore. Questa sinergia permette di abbassare la temperatura delle superfici esterne del veicolo, migliorando il comfort interno.

Il dottor Susumu Miura, Senior Manager e esperto presso il Nissan Research Center, ha guidato lo sviluppo di questa innovativa tecnologia. Miura, già noto per aver sviluppato materiali acustici premiati per la riduzione del rumore, ha concentrato i suoi sforzi sulla creazione di auto più silenziose, fresche ed efficienti. Miura ha dichiarato:

Il mio sogno è creare auto più fresche senza consumare energia. Questo è particolarmente importante per i veicoli elettrici, per i quali l’uso dell’aria condizionata in estate può avere un impatto significativo sulla carica della batteria.

Una delle principali sfide per Miura e il suo team è stata quella di sviluppare una vernice sufficientemente leggera da poter essere applicata con una pistola a spruzzo, mantenendo al contempo standard elevati di qualità. Dal 2021, il team ha testato oltre 100 campioni e attualmente lavora per ottenere uno spessore di verniciatura di 120 micron, garantendo resistenza alla salsedine, scheggiature, graffi e mantenimento del colore.

Oltre che per le auto, la vernice refrigerante di Nissan potrebbe offrire grandi vantaggi anche per veicoli commerciali leggeri, camion e ambulanze, migliorando il comfort e riducendo il consumo energetico in condizioni di alta temperatura.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Nissan

Ti potrebbe interessare anche: