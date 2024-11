Kiwee, l’auto elettrica che si incastra come un carrello del supermercato

Progettata per facilitare il car sharing urbano, Kiwee è la mini-auto elettrica che si incastra con altre auto della flotta, permettendo un risparmio di spazio e una gestione più efficiente

Una startup di Lione ha catturato l’attenzione del pubblico al Mondial de l’Auto di Parigi con un approccio originale alla mobilità urbana. Il progetto si chiama Kiwee, una mini-auto elettrica per due persone progettata per il car sharing. All’apparenza, Kiwee potrebbe sembrare un veicolo di car sharing come altri già presenti sul mercato, ma la sua particolarità sta nella possibilità di agganciarsi ad altri veicoli simili, come i vagoni di un treno. Questo permette un risparmio di spazio per il parcheggio nelle città e offre agli operatori la possibilità di spostare più veicoli in blocco, un vantaggio che potrebbe rendere la gestione della flotta molto più efficiente.

Il sistema di car sharing di Kiwee si basa sull’idea di ottimizzare la distribuzione dei veicoli nelle stazioni. L’aggancio dei veicoli consente infatti di ricollocarli velocemente e in modo ordinato, risolvendo così uno dei problemi più comuni del car sharing: le vetture lasciate in posizioni disordinate o di intralcio. Pensata anche per i contesti meno serviti dai trasporti, la Kiwee è ideale per le aree rurali, dove una singola stazione di ricarica può supportare fino a sei auto.

Le caratteristiche della Kiwee

Progettata per gli spostamenti brevi, la Kiwee ha un’autonomia di circa 60 km e una velocità massima di 45 km/h, caratteristiche che la rendono utile per percorsi locali o per il cosiddetto “ultimo miglio” in aree urbane e suburbane. Inoltre, il progetto Kiwee segue criteri di eco-sostenibilità: materiali riciclabili e produzione circolare mirano a ridurre l’impatto ambientale.

Con due posti e una velocità moderata è pensata per muoversi agilmente in città. Ha uno spazio di carico di un metro cubo, ideale per piccoli bagagli, e dimensioni compatte (2.333,5 mm di lunghezza, 1.500 mm di larghezza e 1.764,3 mm di altezza). Grazie alla campagna di raccolta fondi attiva su WiSEED, l’obiettivo di produzione è il 2026.

Fonte: Kiweemobility.com

