Ti spiego perché indossare il mollettone per capelli in auto può essere pericoloso in caso di incidente stradale

Il mollettone per capelli può comportare seri rischi in caso di incidente stradale. Durante un impatto, può causare lesioni al collo o alla testa, specialmente se è molto rigido

Il mollettone per capelli, sebbene sia un accessorio pratico e ampiamente utilizzato, può costituire un potenziale pericolo in caso di incidente stradale. In situazioni di impatto, infatti, il mollettone, soprattutto se di grandi dimensioni o rigido, può diventare un oggetto contundente che potrebbe causare lesioni alla testa o al collo.

Come mostra il video di @medsri_, una content creator che fornisce consigli di medicina sui social, durante un incidente la forza dello scontro potrebbe far sì che il mollettone venga spinto violentemente contro la nuca o la testa, causando traumi o abrasioni. Questo rischio è maggiore se l’accessorio è realizzato in plastica dura o metallo, materiali che non si deformano facilmente e possono amplificare il danno causato dall’urto.

Può anche interferire con la funzione del poggiatesta

Inoltre, se non posizionato correttamente, il mollettone potrebbe interferire con la funzione del poggiatesta, riducendo la sua efficacia nel proteggere la zona cervicale durante un impatto. Il poggiatesta è progettato per prevenire il cosiddetto “colpo di frusta” durante gli incidenti, ma un accessorio voluminoso come il mollettone potrebbe far perdere la posizione corretta alla testa, esponendo il collo a maggiori rischi di lesione.

Per questo motivo, è consigliabile evitare di indossare mollettoni o altri accessori voluminosi mentre si è alla guida o come passeggeri in auto. L’uso di elastici morbidi o mollette di piccole dimensioni, che non interferiscono con il poggiatesta, rappresenta una scelta più sicura per prevenire possibili incidenti e danni.

