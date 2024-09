La Hyundai Inster di serie monta un pacco batteria da 42 kWh che alimenta un motore elettrico da 97 CV (71,1 kW), la Long-Range ha una batteria da 49 kWh e 115 CV. La coppia motrice, in entrambi i casi, è di 147 Nm. Il SUV elettrico coreano è già ordinabile in italia. Prezzi a partire da circa 25.000 euro.

La nuova Hyundai Inster sbarca in Italia, puntando su di una personalità forte e su contenuti di livello superiore.

Si propone come una valida alternativa ai SUV di grandi dimensioni, la nuova Hyundai Inster ha uno stile futuristico, interni spaziosi e, soprattutto, un’autonomia in grado di rispondere alle esigenze degli italiani.

L’autonomia dichiarata è fino a 355 km, un dato questo, che le consente di porsi come valida alternativa alle concorrenti con motore endotermico. In Italia, un automobilista percorre mediamente 30 km al giorno, ciò vuol dire che la compatta coreana, pur con tutti i limiti derivanti dalle infrastrutture, ancora carenti, spazza via ogni ansia di autonomia.

Flessibile, polivalente, agile, le tante e possibili soluzioni per personalizzarla e renderla più fruibile, sono a dir poco geniali.

Il divano posteriore è scorrevole e divisibile a metà, tutti i sedili possono essere abbattuti e ripiegati, compreso quello del conducente.

Inster porta all’interno dell’abitacolo quell’originalità esterna che la rende sin dal primo sguardo, immediatamente riconoscibile.

Quando si parla di auto elettrica, è normale far riferimento alla sostenibilità, di fatto, le EV nascono per rispondere alle mutate esigenze di mobilità e non solo. Così, ampio è stato l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale provenienti da economia circolare:

La vernice nera lucida della Inster è ottenuta da pneumatici di scarto riciclati, soluzione che ha consentito di sostituire il pigmento nero carbone tradizionalmente presente su questa tipologia di vernici.

Del bio-polipropilene estratto dalla canna da zucchero e del polietilene tereflato (PET) riciclato sono stati utilizzati per gli interni.

Lo stile della Hyundai Inster

Superfici pulite ed essenziali, parafanghi robusti, paraurti che prendono spunto, nella loro conformazione, dai circuiti elettronici. A sottolineare lo spirito outdoor della EV coreana ci pensa una robusta piastra a protezione del sottoscocca.

La firma luminosa a LED che segna il corso stilistico dei nuovi modelli Hyundai è presente anche sulla Inster, i gruppi ottici posteriori hanno una grafica a pixel, soluzione utilizzata anche sulla Ioniq 5 e Ioniq 6.

Simon Loasby, Senior Vice President e Head del Hyundai Design Center: “Grazie alle sue dimensioni, al design distintivo e alla progettazione degli interni, Inster massimizza il suo potenziale in maniera sorprendente, sempre incentrata sul cliente. Con questo modello stiamo ridefinendo cosa significa guidare una EV ultracompatta”.

I cerchi, a seconda degli allestimenti, sono da 15 o 17 pollici.

Motori, batterie e autonomia

Due versioni che differiscono per potenza del motore e capacità della batteria.

La Hyundai Inster di serie monta un pacco batteria da 42 kWh che alimenta un motore elettrico da 97 CV (71,1 kW), la Long-Range ha una batteria da 49 kWh e 115 CV. La coppia motrice, in entrambi i casi, è di 147 Nm.

L’autonomia dichiarata per la Inster Long-Range è di 355 km nel ciclo WLTP (dato ancora in fase di omologazione), per un consumo energetico di 15,3 kWh/100 km.

La notevole fruibilità del compatto SUV elettrico coreano è evidente anche nella sua capacità di ricaricarsi, dal 10% all’80% in circa 30 minuti in presenza di una colonnina di ricarica DC da 120 kW.

A richiesta, è disponibile una pompa di calore ad alta efficienza e il sistema di riscaldamento del pacco batteria.

Interessante anche la possibilità di collegare alla vettura, dispositivi esterni elettrici.

Tramite la ricarica bidirezionale è possibile ricaricare apparecchi esterni senza alcun bisogno di strumentazioni aggiuntive.

La Inster sarà commercializzata entro fine anno, in Italia è già possibile prenotarla. Prezzi a partire da circa 25.000 euro.