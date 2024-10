Fotovoltaico, arriva il tettino fotovoltaico che aggiunge fino a 2500 km di autonomia alle auto elettriche

Ecco il pannello solare da posizionare sul tetto dell’auto per mettere fine all’ansia da ricarica. Questo dispositivo può aggiungere fino a 2.500 km di autonomia alle auto elettriche.

Secondo i dati di Repower Italia, azienda che produce elettricità, gestisce reti ed è trader di energia elettrica, attualmente le auto elettriche in Europa rappresentano il 14%, mentre in Italia solo il 4%. Sebbene ci siano esempi virtuosi, come la Norvegia che a settembre è diventata il primo Paese al mondo in cuiil numero di auto elettriche ha superato quello delle auto a benzina, sono ancora molti gli sforzi da compiere per una mobilità pulita. Certamente, il timore di rimanere con la batteria scarica non aiuta, soprattutto nel nostro Paese, dove si possono incontrare aree scarsamente servite da colonnine di ricarica.

Per far fronte a ciò, un’azienda tedesca con sede a Stockdorf sta sviluppando un sistema di tetto fotovoltaico per auto. Si chiama EcoPeak e potrebbe generare più di 300 kWh di elettricità verde all’anno (a seconda, ovviamente, del tipo di auto e delle condizioni atmosferiche). L’idea è di Webasto, una società che fornisce componenti per aziende automobilistiche, ma è diventata nota per le sue soluzioni fotovoltaiche integrate nei veicoli (VIPV). Proprio come questo dispositivo, che copre la superficie del tetto e può estendersi fino al lunotto posteriore del veicolo. È dotato di celle solari triangolari disposte a nido d’ape.

Sostenibilità, ma anche comfort ed estetica: le celle possono, infatti, essere posizionate molto ravvicinate tra loro per massimizzare la produzione di energia, mentre gli spazi lasciati vuoti permettono di far filtrare la luce naturale all’interno dell’abitacolo. Inoltre, l’azienda promette di ridurre il peso del sistema di copertura fino al 40%, grazie all’uso di un materiale in policarbonato ottenuto da materiali riciclati e bilanciati con biomasse.

La soluzione è potenzialmente in grado di garantire ai veicoli elettrici un’autonomia supplementare di oltre 2.000 km all’anno. Tuttavia, non è ancora certo se riuscirà ad arrivare sul mercato. L’azienda ha fatto sapere che sono ancora numerosi i test a cui EcoPeak è sottoposto.

A causa della sua ampia superficie totale, il tetto ha un impatto significativo sull’impronta di CO2 complessiva del veicolo. In qualità di leader di mercato in questo settore di fornitori, consideriamo quindi nostra responsabilità offrire ai nostri clienti un’alternativa ai sistemi di tetti convenzionali che combini perfettamente sostenibilità, funzionalità e design estetico. Prestando attenzione alla riciclabilità, garantiamo che i materiali possano essere recuperati e riutilizzati in modo efficiente, riducendo al minimo gli sprechi e prolungando il ciclo di vita delle risorse.

Ha dichiarato Jan Henning Mehlfeldt, membro del Consiglio Direttivo e responsabile globale dei sistemi di tetti di Webasto.

Fonte: Webasto

