Dimentica il carburante, ecco la rivoluzionaria auto solare tutta italiana alimentata solo con i pannelli solari

Emilia 5 è la nuova frontiera della mobilità sostenibile. Questa auto, alimentata esclusivamente dai raggi solari, è stata presentata al Museo Ferrari di Maranello. Dotata di pannelli fotovoltaici all’avanguardia, il veicolo utilizza l’energia solare per alimentare due motori elettrici integrati nelle ruote, garantendo un’efficienza senza precedenti. Il veicolo, sviluppato da studenti e ricercatori dell’Istituto Ferrari e dell’Università di Bologna, è pronto a competere nelle più importanti gare di auto solari a livello mondiale.

Emilia 5 è il quinto prototipo realizzato da Onda Solare, un team composto da studenti, docenti e ricercatori dell’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari, in collaborazione con l’Università di Bologna e il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST). Questo veicolo è equipaggiato con cinque metri quadrati di pannelli fotovoltaici, che alimentano due motori elettrici integrati nelle ruote, rendendolo completamente autosufficiente dal punto di vista energetico.

Caratteristiche tecniche

Il prototipo Emilia 5 è una vettura a quattro posti della classe Cruiser, con un telaio in fibra di carbonio che garantisce leggerezza e resistenza. Il veicolo pesa solo 460 kg e può raggiungere una velocità massima di 120 km/h grazie ai suoi motori elettrici efficienti. Il design aerodinamico è stato sviluppato con attenzione ai dettagli, per ottimizzare le prestazioni e ridurre al minimo il consumo energetico​.

Emilia 5 non è solo un esperimento tecnologico, ma un vero e proprio contendente nelle competizioni internazionali. Il team di Onda Solare ha già partecipato a gare come la World Solar Challenge e la South Africa Solar Challenge, ottenendo risultati impressionanti. Queste competizioni mettono alla prova l’efficienza e l’innovazione dei veicoli solari, sfidandoli a percorrere lunghe distanze utilizzando esclusivamente l’energia solare​.

Il progetto Emilia 5 è stato possibile grazie al finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR). Questo supporto sottolinea l’impegno dell’UE per la promozione della mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica. Grazie a questi fondi, Onda Solare ha potuto sviluppare un veicolo all’avanguardia che rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde.

