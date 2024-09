BMW richiama più di 1 milione e mezzo di auto: questi modelli possono avere problemi ai freni (ELENCO)

La BMW sta richiamando milioni di auto in tutto il mondo per un problema ai freni. Diversi i modelli interessati che la casa automobilistica rassicura però essere utilizzabili in assenza di accensione di spie (andrà comunque sostituito il sistema frenante)

Non sembra essere un buon momento per la BMW il cui titolo è crollato in Borsa anche a causa di un maxi richiamo di auto che la casa automobilistica sta effettuando in questo periodo. Il problema nasce da un difetto nel sistema frenante integrato fornito da Continental, che potrebbe causare un’interferenza nel segnale elettronico del sistema.

In rari casi, questo difetto potrebbe aumentare la forza necessaria per azionare i freni, disattivando funzioni cruciali come l’ABS (sistema antibloccaggio) e il DSC (controllo dinamico della stabilità). Tuttavia, la BMW sottolinea che senza l’accensione di spie di avvertimento le auto continuano ad essere sicure. Al contrario, se si accendono le spie e viene visualizzato un messaggio sullo schermo, l’auto va portata subito in officina.

Il richiamo interessa un totale di 1,5 milioni di auto in tutto il mondo, di cui 1,2 milioni già in circolazione (che dovranno ora essere riparate) e 320mila ancora in produzione (il problema sarà risolto prima di immeterle sul mercato).

I guasti interessano diversi modelli di auto BMW prodotti a partire da giugno 2022 e fino al 2024.

I modelli BMW interessati dal richiamo

BMW Serie 2 Active Tourer (U06)

BMW X1 (inclusa iX1) (U11)

BMW X5 (G05)

BMW X5 LCI (G05)

BMW X5M LCI (F95)

BMW X6 LCI (F96)

BMW X6M LCI (F96)

BMW X7 LCI (G07)

BMW Serie 5 berlina (inclusa i5) (G60)

BMW Serie 7 berlina (G70)

BMW Aplina XB7

Mini Cooper (F66 e J01)

Mini Countryman (U25)

Rolls-Royce Spectre (RR25)

Il gruppo BMW ha fatto sapere che invierà una comunicazione ai clienti interessati “il prima possibile”, ma se avete uno dei modelli interessati potenzialmente dal problema ai freni, vi consigliamo di contattare l’assistenza dell’azienda per saperne di più.

La sostituzione del sistema frenante integrato nelle auto interessate dal richiamo sarà gratuita e richiederà un intervento di circa 3 ore e mezza (potrebbe però essere necessario più tempo in caso di problemi di reperimento dei pezzi di ricambio).

