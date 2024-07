BMW richiama oltre 390.000 Serie 3 per airbag difettosi che possono esplodere: i modelli ritirati

BMW of North America ha avviato un richiamo per più di 390.000 veicoli negli Stati Uniti a causa di airbag difettosi che possono esplodere, causando potenziali lesioni gravi o letali

L’azienda BMW of North America ha avviato un richiamo per più di 390.000 veicoli negli Stati Uniti a causa di airbag difettosi che possono esplodere, causando potenziali lesioni gravi o morte.

L’agenzia ha riportato che i volanti originali potrebbero essere stati sostituiti con volanti sportivi o M-sport equipaggiati con airbag Takata. In caso di esplosione dell’airbag, dei frammenti di metallo affilati potrebbero colpire il conducente o i passeggeri, provocando gravi lesioni o morte.

Questi airbag difettosi rappresentano un grave rischio per la sicurezza stradale. I Takata sono stati oggetto di numerosi richiami in tutto il mondo a causa dei problemi riscontrati con l’esplosione degli airbag che si sono deteriorati nel tempo a causa di fattori ambientali come l’umidità e le variazioni di temperatura. BMW ha quindi deciso di intraprendere un’azione immediata per prevenire possibili incidenti.

I modelli BMW interessati dal richiamo

Il richiamo riguarda le berline e le station wagon BMW Serie 3 prodotte tra il 2006 e il 2012. Nello specifico, si tratta di 394.029 veicoli, inclusi i modelli:

Serie 3 Sedan (324i, 325i, 325xi, 328i, 328xi, 330i, 330xi, 335i, 335xi) prodotti tra il 2006 e il 2011

Serie 3 Sportswagon (325xi, 328i, 328xi) prodotti tra il 2006 e il 2012

Serie 3 Sedan (335d) prodotti tra il 2009 e il 2011

Finora, BMW non ha ricevuto segnalazioni di incidenti o infortuni negli Stati Uniti collegati a questo problema. I concessionari BMW ispezioneranno e sostituiranno il modulo dell’airbag del conducente, se necessario, gratuitamente. Le lettere di notifica ai proprietari saranno inviate il 23 agosto 2024.

Fonte: BMW USA

