Auto solari, l’Italia sul tetto del mondo: vince nella categoria cruiser la competizione più estrema in Sudafrica

Un team di studenti e ingegneri belgi ha conquistato la Sasol Solar Challenge, infrangendo due volte il proprio record: la competizione si è svolta in Sudafrica e ha messo alla prova la tecnologia delle auto solari con condizioni climatiche estreme e variazioni di altitudine

Nella recente Sasol Solar Challenge 2024, tenutasi in Sudafrica, l’Italia ha conquistato un’importante vittoria nella categoria Cruiser grazie al prototipo solare Emilia 5 del team Onda Solare, di cui avevamo già parlato nelle scorse settimane. Ma l’Italia non è stata l’unica a brillare. Anche il Belgio ha dimostrato il proprio valore, imponendosi come un grande protagonista della competizione. Il team belga Innoptus, con la loro auto solare SUN 08, ha dominato nella classe delle auto monoscocca, stabilendo due nuovi record personali. Entrambi i team hanno sottolineato il potenziale delle auto solari e delle energie rinnovabili​.

Questa maratona di otto giorni è partita il 13 settembre 2024 da Secunda, un piccolo centro del nord-est sudafricano, con 14 team pronti a darsi battaglia, provenienti da ogni angolo del mondo: Sudafrica, Italia, Paesi Bassi, Qatar, Germania, Turchia. Dopo chilometri di sudore, tensione e resistenza sotto un sole spietato, l’arrivo trionfale nella scintillante Cape Town ha segnato la fine di questa epica avventura. Chi c’era, giura di non aver mai visto tanta esaltazione per una macchina solare: una folla di centinaia di persone che esplode tra coriandoli e applausi.

🥇Primo posto nella categoria Cruiser🎖️Innovation Award per il nostro sistema di sospensioni posteriori🏅Primo cruiser… Posted by Onda Solare – Italian Team on Saturday, September 21, 2024

Il team Onda Solare, affiliato all’Università di Bologna, ha portato l’Italia sul gradino più alto del podio nella categoria Cruiser con Emilia 5. Il prototipo si è distinto non solo per aver completato l’intero percorso senza l’ausilio di un rimorchio, ma anche per aver ricevuto l’Innovation Award grazie a un innovativo sistema di sospensioni posteriori. In un percorso di 2500 chilometri che ha attraversato terreni ostili e un clima proibitivo, l’auto ha dimostrato di essere una delle migliori tecnologie solari disponibili​.

È ufficiale: siamo i vincitori della categoria Cruiser della Sasol Solar Challenge 2024!!!🏆🥇🎖️#ondasolare #solarcar… Posted by Onda Solare – Italian Team on Friday, September 20, 2024

La vittoria del Belgio

Il team Innoptus ha portato in gara la SUN 08, un’auto solare che ha stabilito due record personali durante la competizione, evidenziando le incredibili potenzialità delle energie rinnovabili. Il gruppo belga ha confermato la sua superiorità in questa categoria, mostrando al mondo come il futuro dell’automotive possa essere sostenibile e tecnologicamente avanzato. In particolare, la Sasol Solar Challenge è considerata la “Formula 1” delle auto solari, dove ingegneria, innovazione e resistenza vengono messe a dura prova​.

Nel caos della vittoria, Arne Besteijns, responsabile delle PR di Innoptus, ha dichiarato con una calma quasi disarmante:

Se vogliamo un futuro rinnovabile, c’è ancora molto da fare. Ma crediamo in noi stessi e sappiamo che è possibile.

E qui, la cosa prende una piega interessante. Non si tratta solo di una gara per nerd appassionati di ingegneria o di ambientalisti convinti. Questa è la “Formula 1” dell’energia pulita, il luogo dove le idee folli diventano prototipi, e i prototipi, speranza per un futuro che dipende sempre meno dai combustibili fossili, come sottolineato da Rob Walker, direttore della gara, con un tono che lascia trasparire orgoglio ma anche una certa gravità:

Questa è la sfida più estrema per le auto solari al mondo. Quello che si testa qui non è solo l’efficienza di un veicolo; è l’efficacia di un’idea che potrebbe cambiare il mondo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: SolarTeam

Ti potrebbe interessare anche: