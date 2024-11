Auto solari, ci siamo: scienziati giapponesi dimostrano che il fotovoltaico integrato nei veicoli farà risparmiare carburante

Ricercatori giapponesi hanno sviluppato nuovi protocolli per testare i pannelli fotovoltaici integrati nei veicoli (VIPV), affrontando le sfide di curvature e ombreggiature dinamiche. Hanno creato modelli avanzati per simulare il loro comportamento e prevedere il risparmio energetico.

Auto solari sempre più vicine grazie a uno studio di un team giapponese.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Miyazaki, in Giappone, ha pubblicato uno studio dal titolo “Testing and rating of vehicle-integrated photovoltaics: Scientific background” dedicato ai test e ai protocolli necessari per affrontare le particolari sfide legate ai pannelli fotovoltaici integrati nei veicoli (VIPV).

Il team ha sviluppato nuovi metodi per testare e standardizzare i pannelli fotovoltaici integrati nei veicoli, affrontando le criticità legate a curvature, ombreggiature dinamiche e irraggiamento non uniforme. Lo studio introduce un modello matematico avanzato basato su geometria differenziale e matrici di ombreggiatura, superando i limiti delle tecniche tradizionali.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Solar Energy Materials and Solar Cells, si concentra su come superare i limiti delle attuali tecniche di calcolo, che spesso assumono condizioni ideali come l’assenza di ombre, terreni perfettamente piatti e un’irradiazione solare costante. Secondo il gruppo di ricerca, queste semplificazioni non rappresentano le vere condizioni operative dei veicoli, dove ombre, movimento e superfici curve influiscono pesantemente sulle prestazioni.

I simulatori solari sono stati testati in diverse località geografiche, con protocolli condivisi per garantire risultati coerenti. Tra le innovazioni, i ricercatori hanno introdotto nuovi metodi di calcolo. Questo approccio ha permesso di catturare dettagli come le ombre create da elementi del veicolo (come cofano, portiere e parabrezza posteriore), e di prevedere con maggiore precisione l’impatto dell’irraggiamento solare.

Guardando al futuro, il team sta sviluppando uno strumento per stimare il risparmio di carburante per camion e autobus dotati di pannelli VIPV. Al momento, sono in corso studi su 130 camion per validare questi modelli.

Fonte: Solar Energy Materials and Solar Cells

