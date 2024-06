Auto ibride: alcune cose che dovresti considerare prima di acquistarne una

Analizziamo nel dettaglio gli svantaggi delle auto ibride, tra cui il costo elevato, la manutenzione complessa e l'impatto ambientale delle batterie: questa tecnologia può essere adatta alle vostre esigenze?

State pensando di cambiare auto o di aggiungere un secondo veicolo alla vostra famiglia. Siete consapevoli che i motori a combustione interna saranno presto vietati alla vendita dal 2035 secondo il Parlamento Europeo. Pertanto, vi state orientando verso quello che sembra essere il giusto compromesso: il veicolo ibrido, che può funzionare sia a elettricità che a benzina.

Questo tipo di veicolo, che combina le due tecnologie, è particolarmente apprezzato dagli abitanti delle città, poiché in ambito urbano non consuma carburante. Quando necessario, però, passa alla modalità a combustione interna per garantire il viaggio. Ma quali sono gli svantaggi da conoscere prima di acquistare un’auto ibrida? Scopriamoli insieme.

Come funziona un veicolo ibrido?

Prima di parlare degli svantaggi (ma anche dei vantaggi), è importante capire come funziona un veicolo ibrido. Queste auto sono dotate di una batteria che si ricarica autonomamente grazie all’energia cinetica prodotta dal veicolo durante le fasi di frenata o decelerazione. Pertanto, quando la configurazione di guida lo consente, in città ad esempio, l’auto passa alla modalità elettrica per poi tornare alla modalità a combustione interna quando la velocità raggiunta lo richiede.

Alcune auto ibride dispongono di batterie che possono essere ricaricate tramite una presa elettrica esterna, mentre altre, chiamate veicoli ibridi semplici, non possono mai essere ricaricate esternamente. I veicoli ibridi plug-in necessitano quindi di una presa elettrica esterna o devono essere ricaricati presso le stazioni di ricarica disponibili nei luoghi pubblici. Qui di seguito le differenze tra le varie tecnologie che vale la pena approndire per capire quale tra queste può fare al caso vostro:

Gli svantaggi dei veicoli ibridi

Uno dei principali svantaggi dei veicoli ibridi è il loro silenzio, che può rappresentare un rischio per i pedoni non udendoli avvicinarsi. Questo problema è condiviso anche con le auto elettriche.

Un altro svantaggio significativo è il loro costo ancora molto elevato rispetto ai veicoli a combustione interna, dovuto alla combinazione delle due tecnologie. Il peso delle auto ibride può influire sulle prestazioni e sull’efficienza energetica, soprattutto su lunghe distanze o a velocità elevate.

Manutenzione e impatto ambientale delle batterie

In caso di guasto, le spese di riparazione possono essere più elevate, specialmente se è necessario sostituire la batteria quando non è più in garanzia. Se si guida frequentemente su autostrade o su lunghe distanze, il veicolo ibrido potrebbe non essere la scelta ideale. Tuttavia, per chi guida principalmente in città, percorrendo circa cinquanta chilometri alla settimana, l’ibrido può rappresentare un’ottima soluzione.

Un ultimo punto da considerare è l’impatto ambientale delle batterie. La loro produzione richiede l’estrazione di materiali come il litio, il cobalto e il nichel, che sollevano questioni ecologiche ed etiche. Inoltre, il riciclo delle batterie è ancora un problema in fase di sviluppo, nonostante i progressi fatti in questo campo.

I vantaggi dei veicoli ibridi

Nonostante gli svantaggi, i veicoli ibridi offrono anche numerosi vantaggi. Il principale è la riduzione del consumo di carburante, grazie alla presenza dei due motori: a combustione interna ed elettrico. Utilizzando l’auto su brevi tragitti e a bassa velocità, si può ottenere un notevole risparmio di carburante.

Dal punto di vista ecologico, i veicoli ibridi emettono meno CO2, contribuendo a preservare l’ambiente. Infine, questi veicoli offrono un comfort di guida superiore rispetto ai veicoli a combustione interna. Sono meno rumorosi, la guida è più fluida e si eliminano i costi legati alle rotture della frizione, poiché il cambio è automatico.

