Aria condizionata in auto: davvero si rischia una multa fino a 444 euro? Ecco cosa dice la legge

Attenzione a tenere l'aria condizionata sempre accesa in auto: c'è un caso particolare in cui il Codice della Strada lo vieta (e scattano multe salatissime)

Con l’arrivo del caldo, torna essenziale per molte persone anche l’aria condizionata – in appartamento, in ufficio e in auto.

Ma attenzione a lasciare l’aria condizionata accesa per troppo tempo e in maniera sconsiderata: il costo da pagare per questa leggerezza, in termini di consumi energetici e di impatto ambientale, è molto salato.

A questo costo poi, se siete in macchina si potrebbe aggiungere anche quello di una multa salata: vediamo in quali casi è illegale tenere l’aria condizionata accesa in auto e perché.

Leggi anche: Aria condizionata addio? Ecco il sistema di climatizzazione adiabatica che consuma 5 volte meno energia

Cosa dice il Codice della Strada?

Iniziamo con una precisazione: la legge non vieta di utilizzare l’aria condizionata in auto. Questa non è altro che una fake news messa online e sui social per attirare click di automobilisti terrorizzati all’idea di dover rinunciare a questa comodità.

L’aria condizionata può essere accesa in auto, ma solo quando il veicolo è in movimento. Questo vuol dire che, se ci si ferma in una piazzola di sosta o a bordo strada, il motore e quindi anche il condizionatore devono essere spenti.

Il motivo principale di questo divieto è il contrasto all’inquinamento. I motori delle auto, soprattutto i modelli più vecchi, emettono grandi quantità di CO2 quando sono accesi, anche se il veicolo è fermo. Ecco perché la legge impone di spegnere il motore quando non si è in marcia.

L’articolo 157 del Codice della Strada (che regolamenta l’arresto, la fermata e la sosta dei veicoli) stabilisce una sanzione pecuniaria “per aver tenuto il motore acceso durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso”, che può variare da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro.

Sosta, fermata e arresto

Possiamo dire quindi che mai, in nessun caso, è possibile fermare il veicolo mantenendo l’aria condizionata accesa?

In realtà, esistono dei casi in cui è possibile tenere l’aria condizionata accesa anche se il veicolo è fermo. Prima di vedere quali sono, è opportuno fare una distinzione fra “sosta”, “fermata” e “arresto”:

l’ arresto avviene quando fermiamo improvvisamente l’auto a causa del traffico o di un semaforo rosso

avviene quando fermiamo improvvisamente l’auto a causa del traffico o di un semaforo rosso la fermata avviene quando accostiamo l’auto a bordo strada, magari per far salire o scendere un passeggero, oppure per rispondere a una telefonata

avviene quando accostiamo l’auto a bordo strada, magari per far salire o scendere un passeggero, oppure per rispondere a una telefonata la sosta è il vero e proprio parcheggio, che avviene all’interno di aree specifiche (come quelle delimitate dalle strisce blu).

È possibile mantenere l’aria condizionata accesa sia in caso di arresto che in caso di fermata: l’unica eventualità colpita da sanzioni pecuniarie è la vera e propria sosta.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: